Infineon Aktie News: Infineon gewinnt am Mittag

22.08.25 12:05 Uhr
Infineon Aktie News: Infineon gewinnt am Mittag

Die Aktie von Infineon zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Infineon-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 36,33 EUR.

Infineon AG
36,39 EUR 0,27 EUR 0,75%
Um 11:48 Uhr sprang die Infineon-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 36,33 EUR zu. Bei 36,48 EUR markierte die Infineon-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 35,97 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 337.709 Infineon-Aktien.

Bei 39,43 EUR markierte der Titel am 20.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,55 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Infineon-Aktie. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 23,17 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 36,21 Prozent könnte die Infineon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Infineon-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,350 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,352 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Infineon-Aktie bei 43,19 EUR.

Am 05.08.2025 hat Infineon die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,23 EUR gegenüber 0,30 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 3,70 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,70 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 13.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Infineon dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 17.11.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Infineon-Gewinn in Höhe von 1,44 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images

