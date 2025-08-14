DAX24.310 -0,2%ESt505.467 -0,4%Top 10 Crypto15,94 -3,4%Dow45.416 -0,5%Nas21.523 +0,1%Bitcoin95.736 -1,2%Euro1,1700 -0,2%Öl68,60 +1,2%Gold3.374 +0,1%
DAX tiefer -- US-Börsen uneins -- Lufthansa ordert sich wohl neu -- UniCredit erhöht Commerzbank-Anteil -- PUMA, DHL, Rüstungsaktien, Novo Nordisk, Bayer, Siemens Energy, RWE, Orsted, Valneva im Fokus
Rio Tinto stellt Arbeit an Simandou-Eisenerzprojekt wegen Todesfall ein
HelloFresh-Aktie profitiert: HelloFresh holt Fabien Simon als Finanzvorstand
So entwickelt sich Infineon

Infineon Aktie News: Infineon am Nachmittag mit roter Tendenz

25.08.25 16:10 Uhr
Infineon Aktie News: Infineon am Nachmittag mit roter Tendenz

Die Aktie von Infineon gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Infineon-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 36,69 EUR abwärts.

Infineon AG
36,66 EUR 0,02 EUR 0,05%
Um 15:52 Uhr rutschte die Infineon-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 36,69 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Infineon-Aktie bis auf 36,55 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 36,75 EUR. Zuletzt wechselten 470.879 Infineon-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 20.02.2025 auf bis zu 39,43 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,47 Prozent könnte die Infineon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 23,17 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Infineon-Aktie mit einem Verlust von 36,85 Prozent wieder erreichen.

Infineon-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,352 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 43,19 EUR je Infineon-Aktie aus.

Am 05.08.2025 hat Infineon die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,23 EUR gegenüber 0,30 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,05 Prozent auf 3,70 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 3,70 Mrd. EUR gelegen.

Am 13.11.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 17.11.2026 dürfte Infineon die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,44 EUR je Infineon-Aktie.

Redaktion finanzen.net

