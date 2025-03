Infineon Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von Infineon

Aktie im Fokus

Die Aktie von Infineon gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Infineon-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,4 Prozent auf 32,64 EUR.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,4 Prozent auf 32,64 EUR. Der Kurs der Infineon-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 32,40 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 32,86 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.929.817 Infineon-Aktien umgesetzt.

Bei 39,43 EUR markierte der Titel am 20.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Infineon-Aktie ist somit 20,80 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 27,80 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Infineon-Aktie 14,83 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 0,350 EUR an Infineon-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,372 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 42,81 EUR an.

Am 04.02.2025 hat Infineon die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Infineon hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,18 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,44 EUR je Aktie gewesen. Mit einem Umsatz von 3,42 Mrd. EUR, gegenüber 3,70 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 7,51 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 08.05.2025 erwartet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Infineon-Anleger Experten zufolge am 12.05.2026 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,57 EUR je Aktie in den Infineon-Büchern.

