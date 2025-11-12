Infineon erwartet 2026 Rückkehr des Volumenwachstums

DOW JONES--Infineon Technologies erwartet eine wieder steigende Chip-Nachfrage im Verlauf des neuen Geschäftsjahres. Es sei die Endkundennachfrage, die Ausmaß und Tempo der Erholung der Halbleitermärkte in erster Linie bestimme, sagte Vorstandschef Jochen Hanebeck in der Bilanzpressekonferenz. Noch sei die Visibilität der Nachfrageentwicklung wegen des kurzfristgen Bestellverhaltens der Kunden aber einschränkt.

"Wir gehen davon aus, dass das Volumenwachstum im Verlauf des Geschäftsjahres zurückkehrt und wir einen schrittweisen Aufschwung sehen", so Hanebeck.

Die Lagerbestände in den Lieferketten hätten sich im Großen und Ganzen normalisiert. Der CEO äußerte allerdings die Befürchtung, dass einige Autozulieferer und Hersteller ihre Lagerbestände bis zum Ende des Kalenderjahres "auf ein nicht mehr nachhaltiges Niveau senken" werden.

Der Fall Nexperia habe gezeigt, dass Chips kein Just-in-time-Produkt seien, so Hanebeck. Infineon selbst halte für etwa 1 Milliarde Euro Halbleiter im Bestand, um Engpässe zu vermeiden.

Für das Geschäft mit Automotive-Chips bleibt der Infineon-CEO vorsichtig. Das Wachstum des E-Automarktes in China dürfte sich bei über 50 Prozent Elektroanteil und reduzierter Förderung nun abschwächen, in den USA rechnet er für E-Autos gar mit einer stark nachlassenden Nachfrage. Die Dynamik in Europa dürfte sich dafür etwas verstärken.

Die Marktdynamik auf dem Automarkt dürfte sich aber in der zweiten Jahreshälfte beschleunigen, weil immer mehr Software-definierte Fahrzeugmodelle auf den Markt kämen, so Hanebeck, bei denen mehr Halbleiter verbaut werden.

