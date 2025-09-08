Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel am Mittwochabend freundlich

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von Intel. Zuletzt wies die Intel-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 24,49 USD nach oben.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Intel-Papiere um 20:08 Uhr 0,2 Prozent. Die Intel-Aktie zog in der Spitze bis auf 24,87 USD an. Zur Startglocke stand der Titel bei 24,40 USD. Der Tagesumsatz der Intel-Aktie belief sich zuletzt auf 5.390.154 Aktien.

Bei 27,54 USD markierte der Titel am 19.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 12,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 17,67 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Intel-Aktie ist somit 27,87 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,038 USD. Im Vorjahr hatte Intel 0,380 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 21,83 USD an.

Am 24.07.2025 hat Intel in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,67 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,38 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,20 Prozent auf 12,86 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12,83 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Intel am 23.10.2025 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Intel im Jahr 2025 0,134 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

