Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger greifen bei Intel am Nachmittag zu

So entwickelt sich Intel

Die Aktie von Intel gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Intel-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,1 Prozent auf 35,22 USD.

Die Intel-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 2,1 Prozent im Plus bei 35,22 USD. In der Spitze gewann die Intel-Aktie bis auf 35,42 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 35,00 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.632.744 Intel-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (42,47 USD) erklomm das Papier am 29.10.2025. 20,58 Prozent Plus fehlen der Intel-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 17,67 USD. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Abschläge von 49,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,380 USD an Intel-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,038 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 28,50 USD aus.

Am 23.10.2025 hat Intel in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,90 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -3,88 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Intel in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,78 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 13,65 Mrd. USD im Vergleich zu 13,28 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.01.2026 veröffentlicht.

Experten taxieren den Intel-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,333 USD je Aktie.

