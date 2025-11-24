Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel am Montagabend mit Kursplus

Kurs der Intel

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von Intel. Das Papier von Intel konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 4,3 Prozent auf 35,98 USD.

Die Intel-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 4,3 Prozent auf 35,98 USD. In der Spitze legte die Intel-Aktie bis auf 36,16 USD zu. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 35,00 USD. Bisher wurden via NASDAQ 6.871.544 Intel-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.10.2025 bei 42,47 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 18,05 Prozent könnte die Intel-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 17,67 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 50,90 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,038 USD. Im Vorjahr hatte Intel 0,380 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 28,50 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Intel am 23.10.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,90 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -3,88 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 13,65 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 2,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13,28 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.01.2026 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass Intel im Jahr 2025 0,333 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

