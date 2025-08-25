DAX24.153 -0,5%ESt505.384 -1,1%Top 10 Crypto15,75 -0,7%Dow45.328 +0,1%Nas21.497 +0,2%Bitcoin95.073 +0,2%Euro1,1642 +0,2%Öl67,26 -2,2%Gold3.386 +0,6%
DAX schließt etwas tiefer -- US-Börsen kaum bewegt -- Trump will Fed-Vorstandsmitglied entlassen -- BayWa, Gold, Wolfspeed, BASF, BYD, Valneva, Apple, Clara Technologies, VW, NVIDIA, Palantir im Fokus
Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis
Harte Lektionen für Anleger: Warum Altcoins unter Druck geraten, während Bitcoin dominiert
Intel im Fokus

Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel am Abend auf rotem Terrain

26.08.25 20:24 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Intel. Zuletzt ging es für die Intel-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 24,24 USD.

Um 20:08 Uhr rutschte die Intel-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 1,3 Prozent auf 24,24 USD ab. Bei 24,16 USD markierte die Intel-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 24,56 USD. Bisher wurden via NASDAQ 5.842.899 Intel-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 27,54 USD. Dieser Kurs wurde am 19.02.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 13,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (17,67 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Intel-Aktie 27,11 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,038 USD. Im Vorjahr hatte Intel 0,380 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Intel-Aktie bei 21,83 USD.

Intel ließ sich am 24.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,67 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,38 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 12,86 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 12,83 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Intel wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Intel-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,136 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Analysen zu Intel Corp.

DatumRatingAnalyst
25.08.2025Intel Market-PerformBernstein Research
20.08.2025Intel Market-PerformBernstein Research
19.08.2025Intel NeutralUBS AG
12.08.2025Intel Market-PerformBernstein Research
25.07.2025Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
28.10.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
01.08.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
29.04.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
15.02.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
27.01.2022Intel OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
25.08.2025Intel Market-PerformBernstein Research
20.08.2025Intel Market-PerformBernstein Research
19.08.2025Intel NeutralUBS AG
12.08.2025Intel Market-PerformBernstein Research
25.07.2025Intel NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
25.07.2025Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.
28.04.2025Intel VerkaufenDZ BANK
15.04.2025Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.02.2025Intel VerkaufenDZ BANK
31.01.2025Intel SellGoldman Sachs Group Inc.

