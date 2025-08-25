Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel am Mittwochabend gesucht
Die Aktie von Intel zählt am Mittwochabend zu den bestplatzierten des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Intel-Papiere zuletzt 2,2 Prozent.
Werte in diesem Artikel
Die Intel-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 2,2 Prozent auf 24,88 USD. In der Spitze gewann die Intel-Aktie bis auf 24,99 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 24,20 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7.350.206 Intel-Aktien.
Am 19.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 27,54 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 10,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,67 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Intel-Aktie 40,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Zuletzt erhielten Intel-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,380 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,038 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 21,83 USD.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Intel am 24.07.2025 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,67 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Intel -0,38 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 12,86 Mrd. USD gegenüber 12,83 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 23.10.2025 erwartet.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Intel einen Gewinn von 0,136 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Intel-Aktie
Hot Stocks heute: Trade der Woche - Intel wird zum strategischen Asset der US-Regierung
Neuer Großaktionär: US-Regierung hält zehn Prozent an Intel - Intel-Aktie dreht ins Minus
NASDAQ Composite Index-Papier Intel-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Intel von vor 5 Jahren bedeutet
Übrigens: Intel und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Intel
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Intel
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
Nachrichten zu Intel Corp.
Analysen zu Intel Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.08.2025
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|20.08.2025
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|19.08.2025
|Intel Neutral
|UBS AG
|12.08.2025
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|25.07.2025
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.10.2022
|Intel Outperform
|Credit Suisse Group
|01.08.2022
|Intel Outperform
|Credit Suisse Group
|29.04.2022
|Intel Outperform
|Credit Suisse Group
|15.02.2022
|Intel Outperform
|Credit Suisse Group
|27.01.2022
|Intel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.08.2025
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|20.08.2025
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|19.08.2025
|Intel Neutral
|UBS AG
|12.08.2025
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|25.07.2025
|Intel Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.07.2025
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.2025
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|15.04.2025
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.02.2025
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|31.01.2025
|Intel Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Intel Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen