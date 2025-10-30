DAX24.119 ±-0,0%Est505.699 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,79 -3,8%Nas23.581 -1,6%Bitcoin92.488 -2,5%Euro1,1569 -0,3%Öl64,68 -0,3%Gold4.019 +1,9%
Kursverlauf

Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel am Abend in Rot

30.10.25 20:23 Uhr
Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel am Abend in Rot

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Intel. Die Intel-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 40,78 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Intel Corp.
34,69 EUR -0,88 EUR -2,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr rutschte die Intel-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 1,4 Prozent auf 40,78 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Intel-Aktie bis auf 40,17 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 41,02 USD. Bisher wurden via NASDAQ 8.464.877 Intel-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 29.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 42,47 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Intel-Aktie somit 3,99 Prozent niedriger. Bei 17,67 USD erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Intel-Aktie ist somit 56,68 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Intel seine Aktionäre 2024 mit 0,380 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,038 USD je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 28,50 USD.

Intel veröffentlichte am 23.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,90 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Intel -0,38 USD je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 13,65 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Intel einen Umsatz von 12,83 Mrd. USD eingefahren.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Intel wird am 22.01.2026 gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,322 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

