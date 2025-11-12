Investitionen in Energienetze zahlen sich für Eon aus

ESSEN (dpa-AFX) - Ein starkes Netzgeschäft hat den Energieversorger Eon ( EON SE ) in den ersten neun Monaten des Jahres angeschoben. Der bereinigte operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (ber Ebitda) stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 10 Prozent auf 7,4 Milliarden Euro, wie Eon am Mittwoch in Essen mitteilte. Dabei glich der Zuwachs aus dem Betrieb der Energienetze den Ergebnisrückgang im Vertrieb teilweise aus. Eon hatte zuletzt viel in den Ausbau der Energienetze gesteckt und tut dies noch immer. Im Vergleich zum ersten Halbjahr schwächte sich das Wachstum des operativen Konzerngewinns aber etwas ab, ebenso wie die Höhe der Investitionen. Diese stiegen bis Ende September um 8 Prozent auf 5,1 Milliarden Euro. Die Jahresprognose bestätigte Finanzchefin Nadia Jakobi./lew/zb

Ausgewählte Hebelprodukte auf E.ON

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf E.ON

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Wer­bung