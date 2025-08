JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK büßt am Freitagvormittag ein

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 18,53 EUR nach.

Die JENOPTIK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:01 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 18,53 EUR. Die JENOPTIK-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 18,48 EUR ab. Mit einem Wert von 18,53 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten JENOPTIK-Aktien beläuft sich auf 7.876 Stück.

Bei 29,20 EUR erreichte der Titel am 08.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 57,58 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 14,36 EUR. Abschläge von 22,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem JENOPTIK seine Aktionäre 2024 mit 0,380 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,390 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 26,09 EUR für die JENOPTIK-Aktie.

JENOPTIK veröffentlichte am 13.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,16 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei JENOPTIK noch ein Gewinn pro Aktie von 0,27 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,90 Prozent zurück. Hier wurden 243,59 Mio. EUR gegenüber 256,15 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 13.08.2025 dürfte JENOPTIK Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von JENOPTIK rechnen Experten am 12.08.2026.

Experten taxieren den JENOPTIK-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,42 EUR je Aktie.

