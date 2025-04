JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Freitagnachmittag mit KursVerlusten

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,9 Prozent auf 15,82 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie wies um 15:50 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 15,82 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die JENOPTIK-Aktie bei 15,61 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 16,42 EUR. Der Tagesumsatz der JENOPTIK-Aktie belief sich zuletzt auf 160.526 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (30,44 EUR) erklomm das Papier am 07.06.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 92,41 Prozent über dem aktuellen Kurs der JENOPTIK-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 14,36 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der JENOPTIK-Aktie ist somit 9,23 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,380 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,420 EUR je JENOPTIK-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 28,01 EUR je JENOPTIK-Aktie an.

JENOPTIK ließ sich am 25.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. JENOPTIK hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,47 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,32 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 300,67 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 297,33 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.05.2025 erfolgen. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von JENOPTIK rechnen Experten am 13.05.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je JENOPTIK-Aktie in Höhe von 1,59 EUR im Jahr 2025 aus.

