K+S Aktie News: K+S am Dienstagmittag mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von K+S. Das Papier von K+S gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,6 Prozent auf 16,35 EUR abwärts.

Die K+S-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,6 Prozent auf 16,35 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die K+S-Aktie bis auf 16,32 EUR. Bei 16,74 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 209.870 K+S-Aktien.

Am 28.10.2022 erreichte der Anteilsschein mit 23,95 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 46,53 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der K+S-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.06.2023 bei 14,35 EUR. Mit Abgaben von 12,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 19,71 EUR.

K+S ließ sich am 10.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,29 EUR gegenüber 2,28 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Das vergangene Quartal hat K+S mit einem Umsatz von insgesamt 825,80 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.509,90 EUR erwirtschaftet worden waren, um 45,31 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 14.11.2023 dürfte K+S Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. K+S dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 14.11.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem K+S-Gewinn in Höhe von 1,01 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

Wie Experten die K+S-Aktie im September einstuften

MDAX-Papier K+S-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes K+S-Investment eingebracht

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX notiert mittags im Minus