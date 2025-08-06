K+S Aktie News: K+S wird am Donnerstagnachmittag ausgebremst

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von K+S. Der K+S-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,0 Prozent auf 13,22 EUR.

Die K+S-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 13,22 EUR. Die Abwärtsbewegung der K+S-Aktie ging bis auf 13,20 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 13,43 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 356.824 K+S-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 20.06.2025 auf bis zu 17,07 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der K+S-Aktie liegt somit 22,55 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.09.2024 bei 9,97 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die K+S-Aktie mit einem Verlust von 24,57 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,178 EUR. Im Vorjahr hatte K+S 0,150 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 14,46 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte K+S am 13.05.2025 vor. In Sachen EPS wurden 0,48 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte K+S 0,10 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 964,70 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 2,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 988,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 12.08.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 13.08.2026.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,259 EUR je K+S-Aktie belaufen.

