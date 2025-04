K+S Aktie News: K+S gewinnt am Mittag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von K+S. Zuletzt wies die K+S-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 14,25 EUR nach oben.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 14,25 EUR zu. In der Spitze legte die K+S-Aktie bis auf 14,31 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 14,20 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 152.812 K+S-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 14,56 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die K+S-Aktie somit 2,13 Prozent niedriger. Am 11.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 9,97 EUR ab. Mit Abgaben von 30,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,150 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,095 EUR je K+S-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 12,72 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte K+S am 13.03.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,30 EUR gegenüber 0,22 EUR im Vorjahresquartal verkündet. K+S hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 925,10 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 974,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 13.05.2025 dürfte K+S Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. K+S dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 19.05.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,188 EUR je K+S-Aktie belaufen.

