Bilfinger-Aktie stabil: Auftrag für BP-Wasserstoffprojekt erhalten
Bilfinger hat als Teil eines Konsortiums von BP einen Auftrag über Vorfertigungs-, Montage- und Installationsleistungen für einen neuen Elektrolyseur zur Produktion von grünem Wasserstoff erhalten.
Werte in diesem Artikel
Wie der Industriedienstleister Bilfinger mitteilte, wird er unter anderem für die Vorfertigung, Montage und Installation von Rohrleitungen und Anlagenkomponenten, die Wärme- und Kältedämmung und die Installation von HVAC-Systemen zuständig sein. Die Anlage mit einer geplanten Leistung von 100 Megawatt soll die bisher größte Produktionsanlage dieser Art für grünen Wasserstoff von BP werden und zugleich die erste, die das Unternehmen vollständig besitzen und betreiben wird. Nach vollständiger Inbetriebnahme - diese ist für 2027 geplant - soll die Elektrolyseanlage jährlich bis zu 11.000 Tonnen grünen Wasserstoff erzeugen.
Die BP-Aktie notiert im Londoner Handel zeitweise 0,24 Prozent höher bei 4,78 Pfund, während Bilfinger-Titel sich via XETRA zeitweise unbewegt bei 121,70 Euro zeigen.
DOW JONES
Ausgewählte Hebelprodukte auf Bilfinger
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bilfinger
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Bilfinger News
Bildquellen: Bilfinger SE