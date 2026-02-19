DAX25.182 -0,3%Est506.125 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5300 +2,5%Nas22.886 +0,9%Bitcoin55.679 -2,6%Euro1,1758 -0,1%Öl71,37 -0,4%Gold5.147 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Amazon 906866 Allianz 840400 Infineon 623100 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Siemens 723610 Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächer -- Asiens Börsen letztlich in Grün -- Trump will weltweiten Zollsatz weiter erhöhen -- Bitcoin, Ethereum & Co. mit Verlusten -- Samsung, NVIDIA, SAP, VW, Gold, Silber im Fokus
Top News
Ausblick: Telefonica zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: Telefonica zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Rüstungsaktien mit Abschlägen: Hintergründe für Investoren zu Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS Rüstungsaktien mit Abschlägen: Hintergründe für Investoren zu Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Metalsource Mining bringt sich als Key Player im Explorersektor in Stellung - und steht genau jetzt an einem Wendepunkt.
Wer­bung

KORREKTUR: Enel will Investitionen massiv erhöhen und die Rendite verbessern

23.02.26 10:10 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Enel S.p.A.
9,61 EUR 0,53 EUR 5,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

(In der um 8.44 Uhr gesendeten Meldung "Enel will Investitionen massiv erhöhen und die Rendite verbessern" muss es im letzten Satz des 1. Absatzes korrekt "der bis Ende 2027 lief" heißen und nicht "bis Ende 2025". Es folgt die korrigierte Fassung.)

Wer­bung

Enel will Investitionen massiv erhöhen und die Rendite verbessern

Von Adam Whittaker

DOW JONES--Enel will im Rahmen eines Dreijahresplans die Ausgaben in allen Geschäftsbereichen erhöhen und die Renditen für die Aktionäre erhöhen. Der in Rom ansässige Energieversorger legte am Montag seine Ziele bis 2028 fest. Danach sollen die Bruttoinvestitionen auf rund 53 Milliarden Euro steigen - eine Steigerung von rund 10 Milliarden Euro gegenüber dem vorherigen Dreijahresplan, der bis Ende 2027 lief.

Mehr als 26 Milliarden Euro sollen in sein integriertes Geschäft fließen, der Großteil davon in Europa und Nordamerika. Weitere mehr als 26 Milliarden Euro sind für den Netzbereich vorgesehen.

Wer­bung

Enel strebt ferner an, den Gewinn pro Aktie bis Ende 2028 auf 0,80 bis 0,82 Euro zu steigern. Im Vergleich dazu rechnet das Unternehmen für 2025 mit einem Gewinn von rund 0,69 Euro. Die Dividende pro Aktie soll bis 2028 um rund 6 Prozent auf Basis einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate steigen, ausgehend von 0,49 Euro für 2025.

Der Strategieplan sieht eine Erhöhung der Ausgaben für erneuerbare Energien um rund 8 Milliarden Euro auf etwa 20 Milliarden Euro vor. Mehr als 50 Prozent davon würden in Europa ausgegeben werden, hieß es. Enel geht davon aus, bis Ende 2028 Effizienzsteigerungen in Höhe von rund 700 Millionen Euro erzielen zu können.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/rio/cbr

(END) Dow Jones Newswires

February 23, 2026 04:10 ET (09:10 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Enel

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Enel

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Enel S.p.A.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Enel S.p.A.

DatumRatingAnalyst
10:26Enel OverweightJP Morgan Chase & Co.
10:16Enel UnderperformRBC Capital Markets
10:16Enel BuyUBS AG
20.02.2026Enel Market-PerformBernstein Research
19.02.2026Enel Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
10:26Enel OverweightJP Morgan Chase & Co.
10:16Enel BuyUBS AG
19.02.2026Enel OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.02.2026Enel OverweightBarclays Capital
19.02.2026Enel BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
20.02.2026Enel Market-PerformBernstein Research
19.02.2026Enel Market-PerformBernstein Research
19.02.2026Enel Market-PerformBernstein Research
21.01.2026Enel HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.01.2026Enel HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
10:16Enel UnderperformRBC Capital Markets
05.02.2026Enel UnderperformRBC Capital Markets
19.11.2025Enel UnderperformRBC Capital Markets
15.09.2021Enel UnderperformJefferies & Company Inc.
18.08.2021Enel UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Enel S.p.A. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen