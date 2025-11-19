DAX23.181 -1,7%Est505.535 -1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,14 -2,3%Nas22.433 -1,2%Bitcoin78.537 -2,0%Euro1,1585 ±0,0%Öl64,63 -0,3%Gold4.086 +0,4%
Kursziel 10 Euro

DEUTZ-Aktie: Berenberg startet Beobachtung des Titels mit "Buy"

19.11.25 07:50 Uhr
Kaufalarm bei der DEUTZ-Aktie! Berenberg sieht massives Aufholpotenzial | finanzen.net

Die Privatbank Berenberg hat die Bewertung von DEUTZ beim Kursziel von 10 Euro mit "Buy" aufgenommen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DEUTZ AG
7,83 EUR 0,23 EUR 3,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Motorenbauer DEUTZ biete eine Transformationsstory - weg vom Diesel, breiter aufgestellt mit neuen Produkten und Endmärkten, schrieb Lasse Stueben am Dienstagabend in seiner Kaufempfehlung. Dabei setzten die Kölner nicht nur auf das eigene Wachstum, sondern auch auf Zukäufe. Der Experte rechnet mit einer strukturell steigenden Profitabilität./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 18:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Bildquellen: DEUTZ AG

