DAX23.831 -1,8%Est505.607 -0,8%MSCI World4.304 +0,2%Top 10 Crypto15,05 +1,3%Nas22.680 +0,5%Bitcoin95.385 +2,4%Euro1,1666 ±0,0%Öl60,78 -0,9%Gold4.234 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 thyssenkrupp 750000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 Amazon 906866 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stärker erwartet -- Asiens Börsen freundlich, Nikkei auf Rekordhoch -- Lufthansa erwägt massive Kürzung innerdeutscher Flüge -- Airbus erhält Großauftrag von IndiGo -- L'Oreal & Kering im Fokus
Top News
Webinar: Bulle und Bär-Depot - So handeln Privatanleger wie Profis Webinar: Bulle und Bär-Depot - So handeln Privatanleger wie Profis
DroneShield-Aktie fällt trotz phänomenaler Zahlen - "Sell in good news"? DroneShield-Aktie fällt trotz phänomenaler Zahlen - "Sell in good news"?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF – Jetzt informieren!

L'Oreal kauft Kering-Schönheitssparte für vier Milliarden Euro

20.10.25 07:22 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Kering
324,95 EUR 17,55 EUR 5,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
393,55 EUR 1,00 EUR 0,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

PARIS/NEW YORK (dpa-AFX) - Der französische Kosmetikkonzern L'Oreal (LOréal) baut seine Schönheitssparte mit der vier Milliarden Euro teuren Übernahme des entsprechenden Bereichs vom Luxusgüterunternehmen Kering aus. Zu der Kering-Schönheitssparte gehört unter anderem der Parfümhersteller Creed. Wie die beiden Unternehmen in der Nacht auf Montag weiter mitteilten, beabsichtigen sie zudem, eine langfristige strategische Allianz einzugehen. Am Wochenende hatten bereits die Nachrichtenagentur Bloomberg und das "Wall Street Journal" berichtet, dass L'Oreal an der Kering-Schönheitssparte interessiert ist und diese für vier Milliarden Euro kaufen will.

Wer­bung

Kering steckt mitten im Umbau. Der Verkauf der erst vor wenigen Jahren formierten Sparte ist der erste große Deal des neuen Chefs Luca de Meo, der zuvor den Autokonzern Renault geleitet hatte. Er will damit das Wachstum beschleunigen. Zudem können die Schulden damit reduziert werden, sobald die vier Milliarden Euro geflossen sind. Dies wird mit Abschluss der Transaktion in der ersten Hälfte des kommenden Jahres erwartet. Kerings Börsenwert ist wegen der vielen Probleme des Unternehmens vor allem bei der Kernmarke Gucci um rund die Hälfte auf weniger als 40 Milliarden Euro gefallen. Derjenige von L'Oreal ist dagegen in der Zeit um rund ein Drittel auf knapp 210 Milliarden Euro gestiegen./zb/mne/stk

Ausgewählte Hebelprodukte auf Kering

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Kering

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Kering

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Kering

DatumRatingAnalyst
10.10.2025Kering UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.10.2025Kering SellGoldman Sachs Group Inc.
03.10.2025Kering HoldJefferies & Company Inc.
29.09.2025Kering NeutralUBS AG
17.09.2025Kering Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
13.02.2025Kering BuyDeutsche Bank AG
12.02.2025Kering BuyDeutsche Bank AG
16.01.2025Kering BuyDeutsche Bank AG
18.11.2024Kering BuyDeutsche Bank AG
02.10.2024Kering BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
03.10.2025Kering HoldJefferies & Company Inc.
29.09.2025Kering NeutralUBS AG
17.09.2025Kering Sector PerformRBC Capital Markets
15.09.2025Kering Market-PerformBernstein Research
10.09.2025Kering Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
10.10.2025Kering UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.10.2025Kering SellGoldman Sachs Group Inc.
30.07.2025Kering VerkaufenDZ BANK
30.07.2025Kering UnderweightJP Morgan Chase & Co.
21.07.2025Kering UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Kering nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen