LOréal Aktie

373,65 EUR +1,00 EUR +0,27 %
STU
348,32 CHF +1,21 CHF +0,35 %
BRX
Marktkap. 197,42 Mrd. EUR

KGV 28,51 Div. Rendite 2,05%
WKN 853888

ISIN FR0000120321

Symbol LRLCF

UBS AG

LOréal Neutral

10:26 Uhr
LOréal Neutral
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
373,65 EUR 1,00 EUR 0,27%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 367 Euro auf "Neutral" belassen. Zwar lasse sich die Entwicklung nur schwer vorhersagen, doch ließen erste ermutigende Signale aus dem Weihnachtsgeschäft in Kombination mit der Creed-Übernahme und der zuletzt überdurchschnittlichen Entwicklung im Parfümgeschäft auch für das Jahr 2026 Gutes erwarten. Dies schrieb Guillaume Delmas am Freitag nach einem Gespräch mit dem Düftechef des Kosmetikkonzerns./rob/tav/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2025 / 02:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
