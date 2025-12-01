LOréal Aktie
Marktkap. 198,46 Mrd. EURKGV 28,51 Div. Rendite 2,05%
WKN 853888
ISIN FR0000120321
Symbol LRLCF
LOréal Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für L'Oreal angesichts einer aufgestockten Beteiligung an Galderma auf "Neutral" mit einem Kursziel von 365 Euro belassen. Dieser Schritt belege das wachsende Interesse des Kosmetikkonzerns am Markt für Hautästhetik, schrieb Celine Pannuti in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Tür für die Steigerung des Anteils bleibe weiterhin offen./rob/tih/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 08:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 10:33 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com
Zusammenfassung: LOréal Neutral
|Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
365,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
363,40 €
|Abst. Kursziel*:
0,44%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
364,35 €
|Abst. Kursziel aktuell:
0,18%
|
Analyst Name:
Celine Pannuti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
364,86 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
