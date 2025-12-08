LOréal Aktie
Marktkap. 198,46 Mrd. EURKGV 28,51 Div. Rendite 2,05%
WKN 853888
ISIN FR0000120321
Symbol LRLCF
LOréal Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 410 Euro auf "Market-Perform" belassen. Analyst Callum Elliott wertete am Dienstag die jüngsten für Europas Nahrungsmittel- und Konsumgüterkonzerne relevanten US-Kassendaten aus. L'Oreal und Beiersdorf ragten heraus, was die aktuell robuste Erholung im Bereich Beauty und Körperpflege unterstreiche./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 10:44 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 12:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: LOréal Market-Perform
|Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
410,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
368,00 €
|Abst. Kursziel*:
11,41%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
367,95 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,43%
|
Analyst Name:
Callum Elliott
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
364,86 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|14:36
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|12:56
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
|12:06
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|08.12.25
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|LOréal Neutral
|UBS AG
