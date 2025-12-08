DAX 24.116 +0,3%ESt50 5.718 -0,1%MSCI World 4.404 +0,0%Top 10 Crypto 12,22 +2,5%Nas 23.546 -0,1%Bitcoin 77.748 -0,1%Euro 1,1637 +0,0%Öl 62,49 %Gold 4.198 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 RENK RENK73 Vonovia A1ML7J TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F Infineon 623100 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf Fed: Dow stabil erwartet -- DAX fester -- thyssenkrupp erwartet Verlust -- NVIDIA darf Chips nach China exportieren -- BMW, Rüstungsaktien, Netflix, DroneShield, D-Wave im Fokus
Top News
So sah das Depot von Starinvestor Stanley Druckenmiller im dritten Quartal 2025 aus So sah das Depot von Starinvestor Stanley Druckenmiller im dritten Quartal 2025 aus
Samsara (IOT) – IoT-Spezialist profitiert massiv von Digitalisierungs-Boom! Samsara (IOT) – IoT-Spezialist profitiert massiv von Digitalisierungs-Boom!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

LOréal Aktie

Kaufen
Verkaufen
LOréal Aktien-Sparplan
367,95 EUR +2,20 EUR +0,60 %
STU
345,03 CHF +2,53 CHF +0,74 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 198,46 Mrd. EUR

KGV 28,51 Div. Rendite 2,05%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 853888

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000120321

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol LRLCF

Bernstein Research

LOréal Market-Perform

14:36 Uhr
LOréal Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
367,95 EUR 2,20 EUR 0,60%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 410 Euro auf "Market-Perform" belassen. Analyst Callum Elliott wertete am Dienstag die jüngsten für Europas Nahrungsmittel- und Konsumgüterkonzerne relevanten US-Kassendaten aus. L'Oreal und Beiersdorf ragten heraus, was die aktuell robuste Erholung im Bereich Beauty und Körperpflege unterstreiche./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 10:44 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 12:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com

Zusammenfassung: LOréal Market-Perform

Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
410,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
368,00 €		 Abst. Kursziel*:
11,41%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
367,95 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,43%
Analyst Name:
Callum Elliott 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
364,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

14:36 LOréal Market-Perform Bernstein Research
12:56 LOréal Outperform RBC Capital Markets
12:06 LOréal Sell Deutsche Bank AG
08.12.25 LOréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.12.25 LOréal Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

dpa-afx Engagement ausgebaut L’Oréal wird größter Aktionär bei Galderma - Aktien uneins L’Oréal wird größter Aktionär bei Galderma - Aktien uneins
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier LOréal-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LOréal von vor 3 Jahren verdient
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein LOréal-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net November 2025: Analysten sehen weniger Potenzial bei LOréal-Aktie
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LOréal von vor 10 Jahren eingefahren
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LOréal von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier LOréal-Aktie: So viel hätten Anleger an einem LOréal-Investment von vor 3 Jahren verdient
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine LOréal-Investition von vor einem Jahr eingebracht
finanzen.net Oktober 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur LOréal-Aktie
GlobeNewswire L’ORÉAL ANNOUNCES LAUNCH OF NEW EMPLOYEE SHARE PLAN
GlobeNewswire Disclosure of total number of voting rights and number of shares in the capital at April 30, 2025
GlobeNewswire First quarter 2025 sales
GlobeNewswire Disclosure of total number of voting rights and number of shares in the capital at March 31, 2025
GlobeNewswire Share buyback program
GlobeNewswire Annual General Meeting to be held on Tuesday 29 April 2025 and 2024 Universal Registration Document
GlobeNewswire Disclosure of total number of voting rights and number of shares in the capital at February 28, 2025
GlobeNewswire Disclosure of total number of voting rights and number of shares in the capital at January 31, 2025
RSS Feed
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) zu myNews hinzufügen