Marktkap. 198,46 Mrd. EURKGV 28,51 Div. Rendite 2,05%
WKN 853888
ISIN FR0000120321
Symbol LRLCF
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 367 Euro auf "Neutral" belassen. Die Anteilserhöhung an Galderma auf 20 Prozent überrasche nicht, schrieb Guillaume Delmas am Montag. Kurzfristig seien die finanziellen Implikationen begrenzt./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 08:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
367,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
366,30 €
|Abst. Kursziel*:
0,19%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
365,65 €
|Abst. Kursziel aktuell:
0,37%
|
Analyst Name:
Guillaume Delmas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
364,86 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
