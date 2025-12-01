DAX 24.068 +0,2%ESt50 5.722 +0,0%MSCI World 4.419 +0,0%Top 10 Crypto 12,37 +2,7%Nas 23.578 +0,3%Bitcoin 78.914 +1,9%Euro 1,1653 +0,1%Öl 63,12 -1,2%Gold 4.212 +0,4%
LOréal Aktie

Marktkap. 198,46 Mrd. EUR

KGV 28,51 Div. Rendite 2,05%
UBS AG

LOréal Neutral

12:11 Uhr
LOréal Neutral
Aktie in diesem Artikel
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
365,65 EUR -6,45 EUR -1,73%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 08:12 / GMT

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 08:12 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com

Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com

Zusammenfassung: LOréal Neutral

Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
367,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
366,30 €		 Abst. Kursziel*:
0,19%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
365,65 €		 Abst. Kursziel aktuell:
0,37%
Analyst Name:
Guillaume Delmas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
364,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

