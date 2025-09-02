LANXESS Aktie News: LANXESS am Mittwochmittag stärker

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von LANXESS. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 23,96 EUR zu.

Um 11:46 Uhr konnte die Aktie von LANXESS zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 23,96 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die LANXESS-Aktie bisher bei 24,20 EUR. Bei 23,82 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 39.378 LANXESS-Aktien umgesetzt.

Bei 33,93 EUR markierte der Titel am 06.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 41,61 Prozent über dem aktuellen Kurs der LANXESS-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 20,42 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,77 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass LANXESS-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,208 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete LANXESS 0,100 EUR aus. Analysten bewerten die LANXESS-Aktie im Durchschnitt mit 24,81 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte LANXESS am 14.08.2025 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,52 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei LANXESS ein EPS von -0,19 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat LANXESS in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 12,63 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,47 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,68 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von LANXESS wird am 06.11.2025 gerechnet. Schätzungsweise am 05.11.2026 dürfte LANXESS die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

In der LANXESS-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,02 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur LANXESS-Aktie

MDAX-Wert LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte ein LANXESS-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

August 2025: Analysten sehen Potenzial bei LANXESS-Aktie

MDAX-Wert LANXESS-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in LANXESS von vor 3 Jahren angefallen