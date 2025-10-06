DAX24.458 +0,3%Est505.641 -0,2%MSCI World4.339 +0,1%Top 10 Crypto17,17 +1,0%Nas22.781 -0,3%Bitcoin106.671 +1,2%Euro1,1695 -0,3%Öl65,24 +1,4%Gold3.938 +1,3%
BASF spricht exklusiv mit Carlyle über sein Coating-Geschäft - Zeitung

06.10.25 14:02 Uhr
DOW JONES--Der deutsche Chemiekonzern BASF führt nach einem Bericht der Financial Times (FT) exklusive Gespräche mit der amerikanischen Private-Equity-Firma Carlyle über den Verkauf seines Geschäftes mit Lacken und Oberflächentechnologien. Wie die britische Wirtschaftszeitung unter Berufung auf ungenannte Quellen schreibt, geht es um einen Kaufpreis von rund 7 Milliarden Euro.

Das von BASF gestartete Verkaufsverfahren habe auch das Interesse anderer Beteiligungsgesellschaften geweckt, darunter KPS Capital Partners.

Die Coating-Sparte beschäftigt mehr als 10.300 Mitarbeiter und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund 3,8 Milliarden Euro.

BASF und Carlyle hätten eine Stellungnahme abgelehnt, schreibt die FT.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/rio/sha

(END) Dow Jones Newswires

October 06, 2025 08:03 ET (12:03 GMT)

In eigener Sache

Übrigens: Carlyle Group und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar

