Aktienkurs im Fokus

LANXESS Aktie News: LANXESS verliert am Dienstagvormittag

14.10.25 09:22 Uhr
LANXESS Aktie News: LANXESS verliert am Dienstagvormittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von LANXESS. Zuletzt fiel die LANXESS-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,0 Prozent auf 19,93 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
LANXESS AG
19,91 EUR -0,37 EUR -1,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von LANXESS befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,0 Prozent auf 19,93 EUR ab. Die LANXESS-Aktie sank bis auf 19,93 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 20,06 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 16.009 LANXESS-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 33,93 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 70,25 Prozent könnte die LANXESS-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 10.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,88 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die LANXESS-Aktie damit 0,25 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,100 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,097 EUR je LANXESS-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 22,33 EUR an.

LANXESS ließ sich am 14.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,52 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,19 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat LANXESS 1,47 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 12,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,68 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2025 veröffentlicht. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte LANXESS möglicherweise am 05.11.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,561 EUR je LANXESS-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu LANXESS AG

Analysen zu LANXESS AG

DatumRatingAnalyst
08.10.2025LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025LANXESS BuyWarburg Research
30.09.2025LANXESS UnderperformJefferies & Company Inc.
26.09.2025LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.09.2025LANXESS HaltenDZ BANK
07.10.2025LANXESS BuyWarburg Research
24.09.2025LANXESS BuyWarburg Research
18.08.2025LANXESS BuyDeutsche Bank AG
15.08.2025LANXESS BuyWarburg Research
15.08.2025LANXESS BuyDeutsche Bank AG
25.09.2025LANXESS HaltenDZ BANK
24.09.2025LANXESS HoldDeutsche Bank AG
24.09.2025LANXESS NeutralUBS AG
15.09.2025LANXESS HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.09.2025LANXESS NeutralUBS AG
08.10.2025LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.09.2025LANXESS UnderperformJefferies & Company Inc.
26.09.2025LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.09.2025LANXESS SellGoldman Sachs Group Inc.
23.09.2025LANXESS UnderperformJefferies & Company Inc.

