LANXESS Aktie News: LANXESS am Mittag mit angezogener Handbremse

Die Aktie von LANXESS zeigt am Montagmittag wenig Änderung. Zum Vortag unverändert notierte die LANXESS-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 23,10 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:47 Uhr die LANXESS-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 23,10 EUR. Bei 23,36 EUR markierte die LANXESS-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Der Kurs der LANXESS-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 23,04 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 23,12 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 54.820 LANXESS-Aktien.

Am 06.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 33,93 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die LANXESS-Aktie somit 31,92 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 20,42 EUR. Mit einem Kursverlust von 11,60 Prozent würde die LANXESS-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

LANXESS-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,210 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 24,07 EUR je LANXESS-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte LANXESS am 14.08.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,52 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,19 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat LANXESS mit einem Umsatz von insgesamt 1,47 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,68 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 12,63 Prozent verringert.

Die LANXESS-Bilanz für Q3 2025 wird am 06.11.2025 erwartet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte LANXESS möglicherweise am 05.11.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,01 EUR je Aktie in den LANXESS-Büchern.

