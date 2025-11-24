LANXESS Aktie News: LANXESS tendiert am Nachmittag nordwärts

So bewegt sich LANXESS

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von LANXESS. Im XETRA-Handel gewannen die LANXESS-Papiere zuletzt 2,1 Prozent.

Die LANXESS-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:51 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,1 Prozent auf 16,70 EUR. In der Spitze gewann die LANXESS-Aktie bis auf 16,97 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 16,46 EUR. Von der LANXESS-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 232.790 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 33,93 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die LANXESS-Aktie derzeit noch 103,17 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.11.2025 (15,65 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die LANXESS-Aktie 6,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

LANXESS-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,100 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,094 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 17,19 EUR an.

Am 06.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,89 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte LANXESS 0,01 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,34 Mrd. EUR – eine Minderung von 16,27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,60 Mrd. EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte LANXESS am 19.03.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der LANXESS-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 17.03.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je LANXESS-Aktie in Höhe von 0,385 EUR im Jahr 2025 aus.

