LANXESS Aktie News: LANXESS tendiert am Nachmittag nordwärts
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von LANXESS. Im XETRA-Handel gewannen die LANXESS-Papiere zuletzt 2,1 Prozent.
Werte in diesem Artikel
Die LANXESS-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:51 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,1 Prozent auf 16,70 EUR. In der Spitze gewann die LANXESS-Aktie bis auf 16,97 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 16,46 EUR. Von der LANXESS-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 232.790 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 33,93 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die LANXESS-Aktie derzeit noch 103,17 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.11.2025 (15,65 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die LANXESS-Aktie 6,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
LANXESS-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,100 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,094 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 17,19 EUR an.
Am 06.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,89 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte LANXESS 0,01 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,34 Mrd. EUR – eine Minderung von 16,27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,60 Mrd. EUR eingefahren.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte LANXESS am 19.03.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der LANXESS-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 17.03.2027.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je LANXESS-Aktie in Höhe von 0,385 EUR im Jahr 2025 aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur LANXESS-Aktie
MDAX-Wert LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LANXESS von vor 3 Jahren bedeutet
LANXESS-Aktie etwas tiefer: Stratmann für weitere Amtszeit als Finanzvorstand bestellt
MDAX-Papier LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte ein LANXESS-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Ausgewählte Hebelprodukte auf LANXESS
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf LANXESS
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: LANXESS
Nachrichten zu LANXESS AG
Analysen zu LANXESS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.11.2025
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.2025
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.2025
|LANXESS Underweight
|Barclays Capital
|11.11.2025
|LANXESS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.11.2025
|LANXESS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2025
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|06.11.2025
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|07.10.2025
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|24.09.2025
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|18.08.2025
|LANXESS Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.11.2025
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.11.2025
|LANXESS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.2025
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.2025
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|06.11.2025
|LANXESS Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.11.2025
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.2025
|LANXESS Underweight
|Barclays Capital
|11.11.2025
|LANXESS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.2025
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.2025
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für LANXESS AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen