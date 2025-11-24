DAX23.277 +0,8%Est505.546 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,80 +0,7%Nas22.720 +2,0%Bitcoin74.736 -0,9%Euro1,1527 +0,1%Öl62,46 -0,1%Gold4.091 +0,6%
Heute im Fokus
DAX steigt -- Wall Street freundlich -- Novo Nordisk scheitert bei Alzheimer-Studie -- Alphabet, TKMS, D-Wave, DroneShield, Siemens Energy, Rheinmetall & Co., DHL, Bayer, Lufthansa, NEL im Fokus
Top News
Aktien im Aufwind: United Internet bündelt mit Versatel-Verkauf Telekom-Geschäft bei 1&1 Aktien im Aufwind: United Internet bündelt mit Versatel-Verkauf Telekom-Geschäft bei 1&1
Interview: Carmignac Sécurité - In allen Marktphasen stabile Erträge mit begrenzter Volatilität Interview: Carmignac Sécurité - In allen Marktphasen stabile Erträge mit begrenzter Volatilität
So bewegt sich LANXESS

LANXESS Aktie News: LANXESS tendiert am Nachmittag nordwärts

24.11.25 16:10 Uhr
LANXESS Aktie News: LANXESS tendiert am Nachmittag nordwärts

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von LANXESS. Im XETRA-Handel gewannen die LANXESS-Papiere zuletzt 2,1 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
LANXESS AG
16,77 EUR 0,59 EUR 3,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die LANXESS-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:51 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,1 Prozent auf 16,70 EUR. In der Spitze gewann die LANXESS-Aktie bis auf 16,97 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 16,46 EUR. Von der LANXESS-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 232.790 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 33,93 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die LANXESS-Aktie derzeit noch 103,17 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.11.2025 (15,65 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die LANXESS-Aktie 6,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

LANXESS-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,100 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,094 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 17,19 EUR an.

Am 06.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,89 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte LANXESS 0,01 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,34 Mrd. EUR – eine Minderung von 16,27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,60 Mrd. EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte LANXESS am 19.03.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der LANXESS-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 17.03.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je LANXESS-Aktie in Höhe von 0,385 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur LANXESS-Aktie

Nachrichten zu LANXESS AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu LANXESS AG

DatumRatingAnalyst
20.11.2025LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
17.11.2025LANXESS HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.11.2025LANXESS UnderweightBarclays Capital
11.11.2025LANXESS SellGoldman Sachs Group Inc.
11.11.2025LANXESS HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
10.11.2025LANXESS BuyWarburg Research
06.11.2025LANXESS BuyWarburg Research
07.10.2025LANXESS BuyWarburg Research
24.09.2025LANXESS BuyWarburg Research
18.08.2025LANXESS BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
17.11.2025LANXESS HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.11.2025LANXESS HoldJefferies & Company Inc.
07.11.2025LANXESS HoldDeutsche Bank AG
06.11.2025LANXESS HaltenDZ BANK
06.11.2025LANXESS NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
20.11.2025LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.11.2025LANXESS UnderweightBarclays Capital
11.11.2025LANXESS SellGoldman Sachs Group Inc.
06.11.2025LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.11.2025LANXESS UnderperformJefferies & Company Inc.

