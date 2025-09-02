Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Nachmittag mit Kurseinbußen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Lufthansa gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Lufthansa-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 7,71 EUR abwärts.

Das Papier von Lufthansa befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 7,71 EUR ab. Das Tagestief markierte die Lufthansa-Aktie bei 7,47 EUR. Mit einem Wert von 7,59 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 5.187.484 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Am 25.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 8,39 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lufthansa-Aktie somit 8,11 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 13.01.2025 auf bis zu 5,52 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 28,32 Prozent würde die Lufthansa-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Lufthansa seine Aktionäre 2024 mit 0,300 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,297 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 7,17 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lufthansa am 31.07.2025. Das EPS wurde auf 0,84 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa 0,39 EUR je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat Lufthansa 10,32 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10,01 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2025 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Lufthansa rechnen Experten am 03.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je Lufthansa-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,13 EUR fest.

