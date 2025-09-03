Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Donnerstagvormittag mit Kurseinbußen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,9 Prozent auf 7,54 EUR ab.

Die Lufthansa-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,9 Prozent auf 7,54 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Lufthansa-Aktie bis auf 7,52 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 7,67 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Lufthansa-Aktien beläuft sich auf 166.631 Stück.

Am 25.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 8,39 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 11,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,52 EUR am 13.01.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,78 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,297 EUR. Im Vorjahr hatte Lufthansa 0,300 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Lufthansa-Aktie wird bei 7,17 EUR angegeben.

Am 31.07.2025 hat Lufthansa die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,84 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,39 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 10,32 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa 10,01 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 30.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 03.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Lufthansa ein EPS in Höhe von 1,12 EUR in den Büchern stehen haben wird.

