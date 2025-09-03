DAX23.693 +0,4%ESt505.327 ±0,0%Top 10 Crypto15,67 -0,5%Dow45.271 -0,1%Nas21.498 +1,0%Bitcoin94.991 -0,9%Euro1,1654 -0,1%Öl66,85 -0,8%Gold3.543 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Alphabet A (ex Google) A14Y6F RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Infineon 623100 DEUTZ 630500 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Tesla A1CX3T Apple 865985 Allianz 840400 Commerzbank CBK100 Porsche PAG911
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Chinas Börsen tiefrot - Nikkei zieht an -- Salesforce mit mehr Umsatz - Gewinn enttäuscht -- Gerüchte um gesenktes Absatzziel belasten BYD -- DHL, Porsche, Figma, HPE, C3.ai im Fokus
Top News
TeamViewer-Aktie fällt: Zwei Großaktionäre stoßen ihre Anteile ab TeamViewer-Aktie fällt: Zwei Großaktionäre stoßen ihre Anteile ab
Dunkle Wolken am Rüstungshimmel? Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT unter Druck Dunkle Wolken am Rüstungshimmel? Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT unter Druck
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!
Kursentwicklung im Fokus

Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Donnerstagvormittag mit Kurseinbußen

04.09.25 09:25 Uhr
Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Donnerstagvormittag mit Kurseinbußen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,9 Prozent auf 7,54 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lufthansa AG
7,56 EUR -0,14 EUR -1,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Lufthansa-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,9 Prozent auf 7,54 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Lufthansa-Aktie bis auf 7,52 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 7,67 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Lufthansa-Aktien beläuft sich auf 166.631 Stück.

Am 25.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 8,39 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 11,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,52 EUR am 13.01.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,78 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,297 EUR. Im Vorjahr hatte Lufthansa 0,300 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Lufthansa-Aktie wird bei 7,17 EUR angegeben.

Am 31.07.2025 hat Lufthansa die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,84 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,39 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 10,32 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa 10,01 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 30.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 03.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Lufthansa ein EPS in Höhe von 1,12 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Lufthansa-Aktie fällt: Piloten bereiten sich auf Streik-Urabstimmung vor - Neue Wandelanleihen angekündigt

Ryanair-Aktie dennoch höher: Handgepäckkontrollen verschärft - Gewerkschaft warnt vor Ärger

Lufthansa-Aktie: Was Analysten von Lufthansa erwarten

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lufthansa

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Kvini / Shutterstock.com

Nachrichten zu Lufthansa AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Lufthansa AG

DatumRatingAnalyst
27.08.2025Lufthansa BuyUBS AG
20.08.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
13.08.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
07.08.2025Lufthansa HoldDeutsche Bank AG
06.08.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
27.08.2025Lufthansa BuyUBS AG
01.08.2025Lufthansa BuyUBS AG
31.07.2025Lufthansa BuyUBS AG
07.07.2025Lufthansa BuyUBS AG
01.07.2025Lufthansa OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
20.08.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
13.08.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
07.08.2025Lufthansa HoldDeutsche Bank AG
06.08.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
04.08.2025Lufthansa Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
01.08.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
02.07.2025Lufthansa UnderweightBarclays Capital
25.06.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lufthansa AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen