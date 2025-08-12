Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittwochnachmittag im Plus

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 8,13 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Lufthansa-Papiere um 15:52 Uhr 0,9 Prozent. Kurzfristig markierte die Lufthansa-Aktie bei 8,16 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 8,10 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.863.617 Lufthansa-Aktien.

Am 06.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 8,16 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lufthansa-Aktie 0,32 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 14.08.2024 auf bis zu 5,46 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,90 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lufthansa-Aktie.

Für Lufthansa-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,294 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 7,17 EUR aus.

Am 31.07.2025 äußerte sich Lufthansa zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,84 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Lufthansa noch ein Gewinn pro Aktie von 0,39 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Lufthansa 10,32 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10,01 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Lufthansa dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Lufthansa-Anleger Experten zufolge am 03.11.2026 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,12 EUR je Aktie belaufen.

