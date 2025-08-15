Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Montagvormittag auf rotem Terrain

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Minus bei 8,27 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Lufthansa nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:07 Uhr 0,9 Prozent auf 8,27 EUR. Die Lufthansa-Aktie gab in der Spitze bis auf 8,26 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 8,32 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 246.969 Lufthansa-Aktien.

Am 15.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 8,35 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,02 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.01.2025 bei 5,52 EUR. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 49,67 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,300 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,297 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Lufthansa-Aktie wird bei 7,17 EUR angegeben.

Am 31.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,84 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,39 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 10,32 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,01 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 30.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Lufthansa veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Lufthansa rechnen Experten am 03.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Lufthansa im Jahr 2025 1,13 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Lufthansa-Aktie zieht an: Airline bringt historische Flugzeuge an den Hauptsitz

MDAX-Titel Lufthansa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lufthansa von vor 3 Jahren abgeworfen

Hot Stocks heute: DAX Aufsteiger: Gea, Scout24, Lufthansa oder Nemetschek - Übernahmekandidaten: Puma, Brenntag und Evotec