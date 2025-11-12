DAX24.388 +1,2%Est505.787 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,17 +4,0%Nas23.468 -0,3%Bitcoin90.331 +1,7%Euro1,1569 -0,2%Öl64,59 -0,9%Gold4.125 -0,1%
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA HENSOLDT HAG000 RENK RENK73 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 NEL ASA A0B733 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Deutsche Bank 514000 Amazon 906866
Heute im Fokus
DAX zieht kräftig an -- Asiens Börsen uneins -- RWE schlägt Erwartungen -- Bayer muss mehr zurückstellen -- E.ON, BYD, LEIFRAS, Brenntag, Infineon, AMD, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Ausblick: ProSiebenSat1 stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor Ausblick: ProSiebenSat1 stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Ausblick: CANCOM veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal Ausblick: CANCOM veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
MÄRKTE EUROPA/Aufwärts - Brenntag und RWE nach Zahlen im DAX vorne

12.11.25 09:44 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
28,59 EUR 1,16 EUR 4,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Brenntag SE
48,48 EUR 1,47 EUR 3,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
E.ON SE
15,69 EUR -0,38 EUR -2,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Heidelberger Druckmaschinen AG
1,80 EUR -0,10 EUR -5,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
INDUS AG
22,55 EUR 1,25 EUR 5,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Infineon AG
36,03 EUR 2,15 EUR 6,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
JENOPTIK AG
20,66 EUR 2,18 EUR 11,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Jungheinrich AG
31,54 EUR 2,38 EUR 8,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
LEG Immobilien
65,40 EUR 0,80 EUR 1,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RWE AG St.
44,55 EUR 1,60 EUR 3,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
voestalpine AG
33,48 EUR 1,86 EUR 5,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
DAX 40
24.387,8 PKT 299,8 PKT 1,24%
Charts|News|Analysen

DOW JONES--Mit steigenden Kursen präsentieren sich die europäischen Aktienmärkte im Eröffnungsgeschäft am Mittwoch. Der DAX gewinnt 0,9 Prozent auf 24.315 Punkte. Der Euro-Stoxx-50 markiert neue Rekorde, er gewinnt 0,8 Prozent auf 5.772 Punkte. "Damit beendet er die Konsolidierung und ist zurück auf Hausse-Kurs", so ein Marktteilnehmer bereits vorbörslich. Der Index profitiere vom Nachholpotenzial der zurückgebliebenen französischen Aktien, aber auch von der anhaltenden Stärke der Börsen in Madrid und in Mailand. Aber auch der DAX habe sich nach dem Rücksetzer der Vorwoche wieder gefangen.

"Nun ist Europa wieder in", so ein Marktteilnehmer mit Blick darauf, dass die Vorlagen derzeit nicht die großen Treiber seien. Die Berichtssaison in Europa schlage die Erwartungen deutlich, "das stützt und sollte weiter stützen", sagt er und ergänzt: "Die europäischen Unternehmen sind einfach krisenerprobt."

Der DAX hat nun den Abwärtstrend gebrochen. Damit löst sich die seit dem 9. Oktober laufende Konsolidierung nach oben auf. Ziel ist nun zunächst der Widerstandsbereich zwischen 24.500 und dem Allzeithoch bei 24.770 Punkten.

Gestützt wird die Stimmung auch nach wie vor vom Ende des US-Shutdown. Wegen der Hoffnungen auf einen Konjunkturaufschwung im kommenden Jahr steht am Berichtstag die Konjunkturprognose des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung im Blick.

Unternehmensberichte treiben Kurse an

DAX-Gewinner Nummer eins ist die Aktie des Chemikalienhändlers Brenntag. Er hat im dritten Quartal etwas mehr verdient als am Markt erwartet. Die Prognose für das operative Ergebnis im Gesamtjahr hat er zwar am unteren Ende eingegrenzt. Nach den kräftigen Kursverlusten der vergangenen Monate war das aber eingepreist, wie es im Handel heißt. Der Kurs gewinnt 4,6 Prozent.

RWE setzen ihren Aufschwung mit einem Plus von 3,9 Prozent fort. Die Gewinnkennziffern sind weniger stark gesunken als erwartet. Das lag zwar auch an Einmalposten, wie ein Händler sagt, bremst den Kurs aber erst einmal nicht.

Eon geben nach den Zahlen dagegen um 0,3 Prozent nach. "Die Zahlen sind solide, der Kurs hängt aber einfach unterhalb der Jahreshochs seitwärts fest", so ein Marktteilnehmer.

Bayer steigen nach Zahlen um weitere 0,8 Prozent. Das Unternehmen hat den Gewinn deutlicher gesteigert als erwartet. Besonders das Agrargeschäft hat positiv überrascht. Allerdings ist der Cashflow enttäuschend ausgefallen.

Infineon gewinnen 0,9 Prozent. Wie erwartet rechnet der Halbleiterkonzern im kommenden Jahr mit einer Trendwende nach oben.

In der zweiten Reihe ziehen Jungheinrich um gut 6 Prozent an. Die Verlustkennziffern seien niedriger als erwartet ausgefallen, Umsatz und Auftragseingang deutlich höher, heißt es. Den Ausblick hat Jungheinrich bekräftigt. LEG steigen nach dem Zwischenbericht um 1,8 Prozent. In der dritten Reihe schießen Indus nach Zahlen um 9,5 Prozent nach oben.

Jenoptik hat im dritten Quartal angesichts der unsicheren Branchenlage weniger umgesetzt und verdient, beim Auftragseingang aber ein deutliches Wachstum verzeichnet. Die Aktie zieht um 8,0 Prozent an, auch wenn sich das Unternehmen erneut etwas pessimistischer für das Gesamtjahr äußerte.

Im SDAX verlieren die als sehr volatil geltenden Heidelberger Druck gut 2 Prozent an. Das Unternehmen hat zwar operativ wie auch unter dem Strich etwas mehr verdient als vor einem Jahr, die Prognose für das Geschäftsjahr aber lediglich bekräftigt.

In Wien schnellen Voestalpine um über 4 Prozent nach oben. Der Stahlkonzern hat im zweiten Quartal von der guten Nachfrage im Geschäftsbereich Railway Systems profitiert und mehr verdient als erwartet.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.771,74 +0,8% 46,04 +15,7%

Stoxx-50 4.876,50 +0,6% 30,24 +11,0%

DAX 24.314,68 +0,9% 226,62 +20,3%

MDAX 29.395,48 +0,7% 191,03 +13,9%

TecDAX 3.543,26 +0,8% 27,90 +2,3%

SDAX 16.070,22 +0,8% 123,40 +16,6%

CAC 8.215,31 +0,7% 59,08 +9,1%

SMI 12.764,30 +0,5% 62,22 +7,4%

ATX 4.895,94 +0,8% 37,01 +32,0%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Di, 23:30 % YTD

EUR/USD 1,1585 +0,0% 1,1585 1,1584 +11,6%

EUR/JPY 179,19 +0,4% 178,51 178,53 +9,3%

EUR/CHF 0,9257 -0,2% 0,9272 0,9272 -0,9%

EUR/GBP 0,8809 -0,0% 0,8809 0,8808 +6,0%

USD/JPY 154,67 +0,4% 154,07 154,12 -2,0%

GBP/USD 1,3152 +0,0% 1,3151 1,3152 +5,3%

USD/CNY 7,0831 -0,1% 7,0872 7,0872 -1,7%

USD/CNH 7,1186 -0,0% 7,1213 7,1214 -2,9%

AUS/USD 0,6537 +0,2% 0,6526 0,6527 +5,6%

Bitcoin/USD 103.751,30 +0,8% 102.959,60 102.921,20 +11,6%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 60,75 61,04 -0,5% -0,29 -16,4%

Brent/ICE 65,07 65,07 0% 0,00 -14,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.129,40 4.126,96 +0,1% 2,44 +56,8%

Silber 51,84 51,22 +1,2% 0,61 +74,9%

Platin 1.378,63 1.366,85 +0,9% 11,78 +56,8%

Kupfer 5,07 5,07 +0,2% 0,01 +23,5%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/gos

(END) Dow Jones Newswires

November 12, 2025 03:44 ET (08:44 GMT)

