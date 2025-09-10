DAX23.645 -0,3%ESt505.369 -0,3%Top 10 Crypto16,25 +0,9%Dow46.108 +1,4%Nas22.043 +0,7%Bitcoin98.183 -0,2%Euro1,1717 -0,2%Öl66,32 ±0,0%Gold3.641 +0,2%
DAX rutscht ins Minus -- Asiens Börsen letztlich überwiegend höher -- Adobe-Prognose beflügelt Aktie -- Microsoft meldet vorläufigen Deal mit OpenAI -- BYD, Oracle, Alibaba im Fokus
Top News
Nach Höhenflug dank Nachrichtenflut: So geht es für die Opendoor-Aktie am Freitag weiter Nach Höhenflug dank Nachrichtenflut: So geht es für die Opendoor-Aktie am Freitag weiter
DAX fällt trotz fortgesetzter Rekordjagd an der Wall Street vorerst zurück DAX fällt trotz fortgesetzter Rekordjagd an der Wall Street vorerst zurück
MÄRKTE EUROPA/Etwas leichter - Frankreich-Rating im Fokus

12.09.25 10:29 Uhr
DOW JONES--Die europäischen Aktienmärkte tendieren zum Wochenschluss etwas leichter. Damit können sie einmal mehr der guten Vorlage der Wall Street nicht folgen. Der DAX verliert 0,2 Prozent auf 23.647 Punkte, der Euro-Stoxx-50 handelt 0,3 Prozent tiefer. Während die Indizes an der Wall Street weitere Rekorde feiern, fehlen hierzulande die Kaufimpulse. Unterstützung von der Europäischen Zentralbank ist momentan nicht zu erwarten. Sie bestätigte am Vortag nicht nur die Leitzinsen bei 2 Prozent, sondern kommunizierte, dass sie dieses Niveau für einen längeren Zeitraum als angemessen erachte.

In den USA dürfte die Fed dagegen in der kommenden Woche die Leitzinsen um 25 Basispunkte senken, bis zu drei Zinssenkungen noch in diesem Jahr werden am Markt erwartet. Dies hat seine Spuren am Anleihenmarkt bereits hinterlassen. Der Zinsspread zwischen den USA und Europa ist jüngst bereits zusammengelaufen. So weist Portfoliomanager Thomas Altman von QC Partners am Morgen darauf hin, dass die Renditedifferenz zwischen 10-jährigen Bundesanleihen und 10-jährigen Treasuries so niedrig ist wie seit zwei Jahren nicht mehr. Und das komme vor allem vom Rückgang der längeren US-Zinsen.

Den Dollar dürfte dies tendenziell schwächen - der Euro damit der hiesigen Wirtschaft das Leben nicht leichter machen. Europäische Exporteure dürften auf Grund der US-Zölle schon ihre Margen geräubert haben, von daher wird die Berichtssaison zum dritten Quartal einigen Aufschluss darüber geben. Bis dahin vergeht allerdings noch einige Zeit.

Fitch nimmt Frankreich-Rating unter die Lupe

Am Abend steht die Aktualisierung der Frankreich-Bonität durch die Ratingagentur Fitch im Fokus. Für den CAC-40 geht es im Vorfeld um 0,6 Prozent nach unten, die Rendite der zehnjährigen Anleihe steigt um 3 Basispunkte auf 3,47 Prozent. Das aktuelle Rating lautet AA- mit negativem Ausblick, an den Anleihemärkten wird eine Abstufung nicht ausgeschlossen. Das Ergebnis dürfte nach Einschätzung der Marktstrategen der Commerzbank knapp ausfallen. Da die Spread-Straffung am Vortag um 2,4 Basispunkte ohne politische Nachrichten erfolgt sei, eröffne dies Raum für Spekulationen über ein positives Ratingurteil am Abend, da Regierungsvertreter in der Regel einen Tag im Voraus über Ratingänderungen informiert würden. Insgesamt sieht die Commerzbank eine etwas bessere Chance, dass Frankreich eine Abstufung vermeiden könne. Auch die übrigen großen Ratingagenturen werden demnächst bei Frankreich aktiv, Moody's folgt im Oktober und die Ratingagentur S&P bereits im November.

Vor allem Analysten setzen zum Wochenschluss die Impulse. Puma notieren leicht im Plus, nachdem Bernstein die Aktie mit "Outperform" und einem Kursziel von 24 Euro in ihr Universum aufgenommen hat. Die Analysten werten das Chancen-Risiko-Verhältnis nun asymmetrisch, da sich Puma dem Tiefpunkt des Markenzyklus nähere. Puma stehe an einem Wendepunkt - am unteren Ende des Markenzyklus. Nach einigen Jahren, in denen das Unternehmen Marktanteile gewonnen und die Konkurrenz übertroffen habe, stehe es nun auf der Abwärtsseite des unvermeidlichen Markenzyklus. Im Juli sei ein neuer CEO gekommen und habe entschlossene Maßnahmen ergriffen, um die Erwartungen deutlich nach unten zu korrigieren - der richtige Schritt.

Die Rückversicherer im DAX notieren freundlich, nachdem es auch hier von Analysten positive Aussagen gegeben hat. Die UBS hat die Aktie der Hannover Rück auf "Kaufen" hochgestuft, sie legt 3,2 Prozent zu, Münchener Rück gewinnen 1,2 Prozent.

Für die Aktie von Siltronic geht es um 4,5 Prozent nach oben. Im Handel wird auf die gute Entwicklung beim südkoreanischen Halbleiterhersteller Hynix verwiesen, Siltronic sei ein Zulieferer für Hersteller von Speicher-Chips, so ein Aktienhändler. Dieser Umstand sorge nun für Fantasie. Seit Anfang des Jahres hat die Aktie rund 30 Prozent an Wert verloren.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.368,77 -0,3% -18,00 +10,0%

Stoxx-50 4.566,16 -0,3% -11,51 +6,2%

DAX 23.647,33 -0,2% -56,32 +19,1%

MDAX 30.044,60 -0,3% -101,81 +17,8%

TecDAX 3.559,47 -0,2% -7,83 +4,4%

SDAX 16.496,81 -0,2% -39,28 +20,6%

CAC 7.787,46 -0,5% -36,06 +6,0%

SMI 12.238,32 -0,4% -54,40 +6,0%

ATX 4.621,88 -0,5% -23,22 +26,8%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Do, 17:06 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1732 -0,0% 1,1735 1,1730 +13,3%

EUR/JPY 173,33 +0,3% 172,73 172,73 +6,0%

EUR/CHF 0,9350 +0,1% 0,9344 0,9339 -0,5%

EUR/GBP 0,8662 +0,2% 0,8645 0,8653 +4,4%

USD/JPY 147,73 +0,4% 147,19 147,25 -6,4%

GBP/USD 1,3544 -0,2% 1,3575 1,3556 +8,5%

USD/CNY 7,0935 +0,0% 7,0900 7,0938 -1,7%

USD/CNH 7,1209 +0,1% 7,1149 7,1173 -3,0%

AUS/USD 0,6650 -0,1% 0,6659 0,6647 +7,6%

Bitcoin/USD 115.243,05 +0,6% 114.528,25 114.546,90 +21,0%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 62,16 62,37 -0,3% -0,21 -13,4%

Brent/ICE 66,21 66,37 -0,2% -0,16 -11,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.645,09 3.634,10 +0,3% 10,99 +38,5%

Silber 42,24 41,58 +1,6% 0,67 +44,1%

Platin 1.184,86 1.178,15 +0,6% 6,71 +34,5%

Kupfer 4,68 4,66 +0,4% 0,02 +13,8%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/flf

(END) Dow Jones Newswires

September 12, 2025 04:30 ET (08:30 GMT)

