MÄRKTE EUROPA/Knapp behauptet - Novo Nordisk gesucht

DOW JONES--Die europäischen Börsen sind entgegen der vorbörslichen Indikationen mit kleinen Abgaben in den Handel am Montag gestartet. Die Anleger halten sich offenbar zurück vor dem Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Weißen Haus. Im Anschluss wird Trump dann noch verschiedene europäische Staats- und Regierungschefs treffen.

Wer­bung Wer­bung

Der DAX gibt um 0,4 Prozent auf 24.265 Punkte nach, für den Euro-Stoxx-50 geht es ebenfalls um 0,4 Prozent auf 5.425 Punkte nach unten. Am Devisenmarkt kann der Euro die jüngsten Gewinne behaupten und geht bei 1,1697 Dollar um. Am Anleihemarkt ziehen die Kurse etwas an, die Renditen fallen also.

Das Treffen zwischen Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin vom Freitag wird von Beobachtern als diplomatischer Erfolg für Putin gewertet. Putin sei kein Waffenstillstand auferlegt worden, zugleich seien keine neuen Sanktionen gegen Russland zu erwarten, so Berenberg. Die Aussagen von Trump, es liege nun an der Ukraine einen Deal mit Russland zu machen, lege nahe, dass der US-Präsident die Ukraine und Europa zwingen könnte, russischen Forderungen nachzukommen.

Ab Donnerstag wird sich die Aufmerksamkeit der Anleger dann auf das jährliche Zentralbanker-Treffen in Jackson Hole richten. In diesem Jahr dürfte die Spannung wegen des zunehmenden Drucks der US-Regierung auf die Entscheidungsträger, die Zinsen zu senken, noch einmal größer sein, so die Commerzbank. Die jüngsten Daten aus der Realwirtschaft, nach denen der US-Dollar erneut unter Druck geriet, dürften zusätzlich den Boden bereiten für eine Wende in der Geldpolitik .

Wer­bung Wer­bung

Auf Unternehmensseite ist es ruhig. Für Novo Nordisk geht es um 3,2 Prozent nach oben. Stützend wirkt hier die FDA-Zulassung einer neuen Indikation für das Medikament Wegovy. Diese ermöglicht die Anwendung des Hormons GLP-1 zur Behandlung von Erwachsenen mit der Lebererkrankung metabolisch bedingte Steatohepatitis (MASH) und Lebervernarbung. "Nach dem sehr negativen Narichtenfluss bei Novo Nordisk, dürfte sich das Papier erholen", heißt es im Handel.

Commerzbank verlieren dagegen 3,5 Prozent. Die Deutsche Bank hat das Papier auf "Hold" herabgestuft. Das Kurspotenzial für das Papier sei ausgereizt, heißt es.

===

zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.425,24 -0,4% -23,37 +11,3%

Stoxx-50 4.543,32 -0,2% -10,61 +5,7%

Wer­bung Wer­bung

DAX 24.264,88 -0,4% -94,42 +22,4%

MDAX 31.011,86 +0,2% 60,17 +21,0%

TecDAX 3.767,85 +0,0% 1,77 +10,2%

SDAX 17.059,31 +0,2% 36,37 +24,2%

CAC 7.884,03 -0,5% -39,42 +7,4%

SMI 12.038,78 -0,3% -35,55 +4,1%

ATX 4.814,29 -0,7% -31,88 +32,3%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Fr, 17:15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1697 -0,2% 1,1715 1,1704 +13,0%

EUR/JPY 172,21 -0,1% 172,44 172,03 +5,8%

EUR/CHF 0,9426 -0,2% 0,9446 0,9432 +0,5%

EUR/GBP 0,8634 -0,0% 0,8636 0,8631 +4,3%

USD/JPY 147,23 +0,0% 147,20 146,98 -6,4%

GBP/USD 1,3547 -0,1% 1,3566 1,3561 +8,4%

USD/CNY 7,1357 -0,1% 7,1425 7,1369 -0,9%

USD/CNH 7,1820 -0,1% 7,1882 7,1848 -2,0%

AUS/USD 0,6514 +0,1% 0,6508 0,6519 +5,1%

Bitcoin/USD 115.465,90 -2,0% 117.766,50 117.557,50 +24,3%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 63,08 62,80 +0,4% 0,28 -12,2%

Brent/ICE 65,96 65,85 +0,2% 0,11 -11,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.350,24 3.335,70 +0,4% 14,55 +27,1%

Silber 38,09 38,01 +0,2% 0,08 +31,6%

Platin 1.137,09 1.145,59 -0,7% -8,50 +30,9%

Kupfer 4,47 4,49 -0,5% -0,02 +8,8%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/ros

(END) Dow Jones Newswires

August 18, 2025 03:46 ET (07:46 GMT)