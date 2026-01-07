DAX25.127 ±0,0%Est505.911 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,84 -2,8%Nas23.584 +0,2%Bitcoin77.048 -1,4%Euro1,1678 ±-0,0%Öl60,47 +0,1%Gold4.429 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Siemens 723610 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Infineon 623100 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Amazon 906866 SAP 716460 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX nach Rekord stabil -- Asiens Börsen letztlich leichter -- D-Wave übernimmt Quantum Circuits -- FintechWerx, DroneShield, NVIDIA, Advantest, Renesas, Softbank, Chevron, ExxonMobil im Fokus
Top News
Deutsche Aktien im Comeback: Warum ein DAXETF jetzt eine clevere Beimischung sein kann Deutsche Aktien im Comeback: Warum ein DAXETF jetzt eine clevere Beimischung sein kann
Globus Medical gewinnt Marktanteile im US-Wirbelsäulengeschäft – Umsatzwachstum überrascht mit fast 17 %! Globus Medical gewinnt Marktanteile im US-Wirbelsäulengeschäft – Umsatzwachstum überrascht mit fast 17 %!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Unser ETF-Compass 2026: Die wichtigsten Trends für ETF-Anleger in diesem Jahr. Hier geht's zur Übersicht.

MÄRKTE EUROPA/Konsolidierung - Rüstung legt kräftig zu

08.01.26 09:38 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BAE Systems plc
23,80 EUR 1,36 EUR 6,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Leonardo S.p.a.
58,32 EUR 1,26 EUR 2,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Marks & Spencer plc
3,72 EUR -0,11 EUR -2,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1.829,00 EUR 17,00 EUR 0,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Shell (ex Royal Dutch Shell)
29,86 EUR -0,64 EUR -2,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Tesco PLC
4,98 EUR -0,37 EUR -6,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Mit der erwarteten Konsolidierung sind die europäischen Börsen am Donnerstag in den Handel gestartet. Die Vorgaben aus Asien sind uneinheitlich, an den US-Börsen ging es am Vorabend abwärts. Der DAX legt 0,3 Prozent zu auf 25.207 Zähler und markiert ein weiteres Allzeithoch, der Euro-Stoxx-50 steigt um 0,1 Prozent auf 5.932 Zähler. Kurstreiber sind wieder einmal die Rüstungswerte, die Europas Branchen mit 1,7 Prozent Aufschlag mit weitem Abstand anführen. Der DAX wird daher vom Rheinmetall-Plus von 3,4 Prozent angetrieben.

Wer­bung

Denn während die Wall Street die Konsequenzen aus der US-Beschlagnahmung eines kurzfristig auf Russland umgeflaggten Schiffs noch herunterspielte, weckte dies in Asien Sorgen vor einer Konfrontation. Dort sprangen Rüstungswerte wie Kawasaki und Mitsubishi Heavy rund 3 Prozent und in Südkorea Titel wie Hanwha bis 8 Prozent nach oben.

Zinsfantasie auf dem Prüfstand

Überraschend gute Auftragsdaten aus Deutschland werden zwar begrüßt, könnten jedoch die Fantasie auf Zinssenkungen der EZB unter Druck bringen. Gerade die schwache deutsche Wirtschaft wurde immer als Argument für niedrigere Zinsen angeführt. Die Aufträge sprangen im November nun aber um deutliche 5,6 Prozent zum Vorjahr - erwartet worden war dagegen ein leichter Rückgang. Allerdings betonen Händler, der Sonderfaktor der Rüstungsaufträge müsse ausgeklammert werden.

In den USA hatte schon gesunkene Zinsfantasie gebremst: Denn der überraschend starke ISM-Service-Index zeigte am Vortag eine starke US-Wirtschaft. Die mit Spannung erwartete Job-Komponente sprang im Dezember sogar auf 52,0 nach 48,9 Punkten an. Da der US-Dienstleistungssektor den größten Arbeitgeber stellt, deutet dies auf einen stabilen Arbeitsmarkt hin. Mit Interesse wird daher am Nachmittag auf den Challenger-Report geblickt und auch die weniger relevanten, wöchentlichen Job-Daten.

Wer­bung

Rüstungswerte steigen mit der Sorge um eine Verschärfung der geopolitischen Spannungen. Die Fantasien von US-Präsident Donald Trump, den US-Militäretat um 500 Milliarden Dollar aufzustocken, haben damit wenig zu tun. Das Geld flösse nur an US-Unternehmen, heißt es. Daher geht es für Europas Firmen mit US-Töchtern kräftig nach oben, so bei Leonardo um 4,6 Prozent und BAE Systems sogar um 6,5 Prozent.

Im Fokus bei Unternehmen stehen dazu erste Geschäftszahlen und Zwischenberichte: Bei Shell geht es in London um 1,7 Prozent tiefer. Hier belastet ein schwaches Geschäft der Chemiesparte. Beim britischen Supermarktbetreiber Tesco geht es sogar um 4,7 Prozent tiefer, nachdem das Umsatzplus geringer als erhofft ausgefallen ist. Marks & Spencer konnte hingegen mit einem guten Weihnachtsgeschäft und Ausblick überzeugen, der Kurs legt um 3,3 Prozent zu.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.932,27 +0,1% 8,70 +2,3%

Stoxx-50 5.027,14 +0,1% 4,40 +2,1%

Wer­bung

DAX 25.207,31 +0,3% 85,05 +2,6%

MDAX 31.988,04 -0,2% -76,60 +4,7%

TecDAX 3.801,90 +0,2% 6,19 +4,8%

SDAX 17.983,28 -0,1% -19,02 +4,8%

CAC 8.228,63 -0,1% -5,29 +1,0%

SMI 13.360,84 +0,3% 36,81 +0,4%

ATX 5.402,10 -0,1% -8,04 +1,6%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mi, 17:01 % YTD

EUR/USD 1,1672 -0,0% 1,1677 1,1692 -0,6%

EUR/JPY 182,83 -0,1% 183,00 183,17 -0,6%

EUR/CHF 0,9316 +0,1% 0,9309 0,9312 +0,1%

EUR/GBP 0,8683 +0,1% 0,8676 0,8671 -0,5%

USD/JPY 156,63 -0,0% 156,69 156,67 -0,1%

GBP/USD 1,3442 -0,1% 1,3459 1,3484 -0,1%

USD/CNY 7,0127 -0,2% 7,0261 7,0230 +0,0%

USD/CNH 6,9793 -0,2% 6,9921 6,9883 +0,2%

AUS/USD 0,6704 -0,3% 0,6724 0,6728 +0,8%

Bitcoin/USD 90.347,80 -0,8% 91.087,50 91.303,70 +2,7%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 56,12 55,99 +0,2% 0,13 -2,2%

Brent/ICE 60,13 59,96 +0,3% 0,17 -1,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.422,46 4.456,28 -0,8% -33,81 +3,2%

Silber 75,53 78,21 -3,4% -2,68 +9,7%

Platin 1.885,11 1.969,62 -4,3% -84,51 +12,3%

Kupfer 5,78 5,81 -0,5% -0,03 +40,6%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/flf

(END) Dow Jones Newswires

January 08, 2026 03:39 ET (08:39 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf BAE Systems

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BAE Systems

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Rheinmetall AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
06.01.2026Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
06.01.2026Rheinmetall KaufenDZ BANK
06.01.2026Rheinmetall OutperformBernstein Research
18.12.2025Rheinmetall OverweightBarclays Capital
18.12.2025Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
06.01.2026Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
06.01.2026Rheinmetall KaufenDZ BANK
06.01.2026Rheinmetall OutperformBernstein Research
18.12.2025Rheinmetall OverweightBarclays Capital
18.12.2025Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
24.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
19.11.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
19.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
11.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
06.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen