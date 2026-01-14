DAX25.015 +1,2%Est506.059 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1600 +0,4%Nas23.239 +0,9%Bitcoin59.113 -0,9%Euro1,1913 +0,8%Öl69,15 +1,5%Gold5.059 +2,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Amazon 906866 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Stellantis A2QL01 BASF BASF11 Siemens 723610
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Dow schließt stabil -- DAX letztlich über 25.000-Punkte-Marke -- Bayer erhält US-Freigabe für Stryax -- Rüstungsaktien, DroneShield, Novo Nordisk, Siemens Energy, TUI, SAP, Stellantis, Micron im Fokus
Top News
Ausblick: Spotify präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel Ausblick: Spotify präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Ausblick: TeamViewer stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor Ausblick: TeamViewer stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
KI und Robotik verändern die Wirtschaft. Mit diesem Amundi ETF kannst du in die Treiber dieser Revolution investieren. Hier mehr erfahren.

MÄRKTE USA/Dow erneut mit Rekordhoch - Erholung bei Tech-Werten

09.02.26 22:15 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet A (ex Google)
272,05 EUR -0,75 EUR -0,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Eli Lilly
879,80 EUR -7,70 EUR -0,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Hims & Hers Health
15,97 EUR -3,53 EUR -18,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Kroger
58,99 EUR 1,73 EUR 3,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Micron Technology Inc.
323,60 EUR -11,15 EUR -3,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Microsoft Corp.
347,20 EUR 7,45 EUR 2,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
159,48 EUR 1,48 EUR 0,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Palantir
120,14 EUR 5,68 EUR 4,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Die US-Börsen haben zu Wochenbeginn ihre Aufwärtsbewegung vom Freitag fortgesetzt, wenn auch mit einem deutlich gebremstem Tempo. Der Dow-Jones-Index markierte im frühen Handel bei 50.219 Punkten erneut ein Rekordhoch, gab im Anschluss die Gewinne aber fast vollständig wieder ab. Der Index schloss mit einem Plus von 20 Punkten bei 50.136 Punkten. Dagegen legten der S&P-500 um 0,5 Prozent zu und der Nasdaq-Composite gewann 0,9 Prozent. Die Zahl der Kursgewinner an der Nyse wurde mit 1.658 (Freitag: 2.223) angegeben, die der -verlierer mit 1.096 (548). Unverändert schlossen 65 (67) Titel. Positive Daten zur US-Verbraucherstimmung hatten den Dow-Jones-Index zum Wochenschluss erstmals über die Marke von 50.000 Punkten gehievt.

Wer­bung

Die jüngsten Befürchtungen, dass sich viele Unternehmen mit hohen Investitionen in KI-Projekte übernehmen könnten, was zuletzt für deutliche Verluste im Technologie-Sektor gesorgt hatte, traten in den Hintergrund. Bei den Tech-Werten kam es zu einer Erholung. So stiegen Nvidia um 2,5 Prozent, Microsoft um 3,1 Prozent, Palantir Technologies um 5,2 Prozent und Alphabet legten um 0,4 Prozent zu.

Zu Wochenbeginn war die Nachrichtenlage eher dünn. Weder standen wichtige Konjunkturdaten auf der Agenda, noch wurden Quartalszahlen bedeutender Unternehmen veröffentlicht. Im Wochenverlauf wird jedoch die Bekanntgabe des offiziellen Arbeitsmarktberichts für Januar nachgeholt. Auch Verbraucherpreisdaten sind angekündigt. Beide Daten könnten Hinweise auf den weiteren geldpolitischen Kurs der US-Notenbank geben, hieß es.

Politisch galt das Interesse dem Wahlsieg der Regierungspartei LDP unter Ministerpräsidentin Sanae Takaichi in Japan. Takaichi gilt als Befürworterin höherer staatlicher Ausgaben zur Ankurbelung der Konjunktur und präferiert zugleich eine lockere Geldpolitik. Am Anleihemarkt fielen die Kurse japanischer Anleihen mit der Aussicht auf eine wachsende Staatsverschuldung, die Marktzinsen stiegen. Dies wiederum ließ die japanische Landeswährung Yen vor allem zum Dollar aufwerten. Der Dollar-Index büßte 0,8 Prozent ein.

Wer­bung

Der schwächere Dollar stützte den Goldpreis, der um 2,4 Prozent auf 5.083 Dollar je Feinunze steg und wieder über der Marke von 5.000 Dollar notierte. Große institutionelle Anleger bleiben laut der ANZ trotz des jüngsten Ausverkaufs optimistisch für Gold. Diese Einschätzung werde auch von der chinesischen Zentralbank geteilt, die ihre Goldkäufe im Januar den 15. Monat in Folge fortgesetzt habe.

Die Ölpreise holten zwischenzeitliche leichte Verluste wieder auf und legten zu. Die Notierungen für Brent und WTI stiegen um bis zu 1,3 Prozent. "Die geopolitischen Aufschläge bauen sich stetig ab, aber es wird kurzfristig keine Gewissheit über das Schicksal des Irans geben, bis ein Rahmenabkommen zustande gekommen ist", schrieb Neil Crosby von Sparta Commodities. Der Markt warte zudem auf Klarheit bezüglich der indischen Käufe von russischem Rohöl, fügte er hinzu.

Am US-Anleihemarkt gab es dagegen kaum Bewegung. Die Zehnjahresrendite notierte wenig verändert bei 4,20 Prozent. Marktteilnehmer sprachen von einer Seitwärtsbewegung vor den anstehenden US-Daten.

Wer­bung

Hims & Hers mit dickem Minus

Unter den Einzelwerten sackten die Aktien von Hims & Hers Health um 16 Prozent ab. Das Unternehmen will doch keine Nachahmerversion der Abnehmpille von Novo Nordisk anbieten. Am Wochenende hatte das Unternehmen erklärt, wegen juristischer Drohungen auch von der Gesundheitsbehörde FDA darauf zu verzichten.

Der Kurs des Einzelhändlers Kroger stieg um 3,9 Prozent. Das Unternehmen will mit Greg Foran ein ehemaliges Mitglied der Unternehmensführung seines wichtigsten Wettbewerbers Walmart zum neuen CEO machen.

Um 1,3 Prozent nach unten ging es mit dem Kurs von Eli Lilly. Der Pharmakonzern übernimmt das auf Gentherapie spezialisierte Biotech-Unternehmen Orna Therapeutics für bis zu 2,4 Milliarden Dollar.

Micron fielen um 2,8 Prozent, hatten im Verlauf aber schon deutlicher im Minus gelegen. Die wichtigste Wettbewerberin des Chipkonzerns, die südkoreanische Samsung Electronics, wird einem Bericht zufolge gegen Ende des Monats mit der Massenherstellung ihres neuen High-Bandwidth-Memory-Chips HBM4 beginnen.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 50.135,87 +0,0% 20,20 +4,3%

S&P-500 6.964,82 +0,5% 32,52 +1,3%

NASDAQ Comp 23.238,67 +0,9% 207,46 -0,9%

NASDAQ 100 25.268,14 +0,8% 192,37 -0,7%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Fr, 17:58 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1915 +0,8% 1,1815 1,1812 +0,6%

EUR/JPY 185,75 -0,1% 186,00 185,57 +1,0%

EUR/CHF 0,9132 -0,4% 0,9173 0,9165 -1,5%

EUR/GBP 0,8700 +0,2% 0,8685 0,8683 -0,4%

USD/JPY 155,89 -1,0% 157,42 157,10 +0,4%

GBP/USD 1,3695 +0,7% 1,3604 1,3604 +1,0%

USD/CNY 6,9376 -0,2% 6,9498 6,9504 -1,1%

USD/CNH 6,9151 -0,2% 6,9296 6,9309 -0,7%

AUS/USD 0,7094 +1,1% 0,7017 0,7013 +5,2%

Bitcoin/USD 70.764,05 -0,4% 71.039,80 69.781,65 -19,9%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 64,27 63,55 +1,1% 0,72 +10,5%

Brent/ICE 68,92 68,05 +1,3% 0,87 +11,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 5.083,25 4.965,05 +2,4% 118,20 +14,9%

Silber 83,91 77,90 +7,7% 6,01 +9,3%

Platin 1.801,35 1.769,81 +1,8% 31,54 +0,9%

Kupfer 5,97 5,88 +1,5% 0,09 +3,2%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros

(END) Dow Jones Newswires

February 09, 2026 16:15 ET (21:15 GMT)

In eigener Sache

Übrigens: Alphabet A (ex Google) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alphabet A (ex Google)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alphabet A (ex Google)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
28.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
21.01.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.01.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
06.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
29.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
28.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
21.01.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.01.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
06.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
29.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen