MÄRKTE USA/Zurückhaltung vor US-Verbraucherpreisen

DOW JONES--Mit leichten Gewinnen dürfte die Wall Street in die neue Handelswoche starten. Der Future auf den S&P-500 steigt aktuell um 0,2 Prozent. Teilnehmer jedoch sprechen von Zurückhaltung im Vorfeld einer Reihe von wichtigen US-Konjunkturdaten im Wochenverlauf. Sie könnten die Zinserwartungen stärker bewegen, nachdem jüngst der US-Arbeitsmarktbericht für Juli enttäuscht und somit die Zinssenkungsspekulation kräftig befeuert hatte. Aktuell wird eine Zinssenkung im September mit 88-prozentiger Wahrscheinlichkeit eingepreist. Die spannende Frage ist, ob und wie stark sich die Zölle der Trump-Administration in den Teuerungsdaten bemerkbar machen.

Die US-Handelsbeziehungen sind neben den Zinsperspektiven weiter das bestimmende Thema. Am Dienstag endet die Aussetzung der US-Zölle gegen China. Allerdings wird damit gerechnet, dass sie erneut verlängert wird und beide Seiten weiter verhandeln.

China hat unterdessen erneut gefordert, dass die USA die Restriktionen auf Chip-Exporte lockern. Tatsächlich könnte es hier aus chinesischer Sicht Bewegung geben. Die beiden US-Halbleiterriesen Nvidia und AMD haben im Gegenzug für Exportlizenzen nach China ungewöhnliche Arrangements mit der US-Regierung getroffen. Sie werden demnach laut Informanten 15 Prozent der Umsätze mit bestimmten KI-Halbleitern für China an die Trump-Regierung abtreten. Details der Vereinbarungen würden derzeit noch ausgearbeitet, heißt es. Die ersten Kursreaktionen darauf fallen leicht negativ aus, weil sich der Deal stark auf die Gewinne auswirken dürfte. Nvidia geben um 0,3 und AMD um 1,2 Prozent nach.

Die US-Video-Sharing-Plattform Rumble prüft ein Übernahmeangebot im Zuge eines reinen Aktientausches für das deutsche Unternehmen Northern Data. Die potenzielle Offerte bewertet Northern Data mit umgerechnet etwa 1 Milliarde Euro. Mit Schlusskurs am Freitag war Northern Data mit knapp 1,5 Milliarden Euro bewertet worden. Die Rumble-Aktie gewinnt 12,6 Prozent.

Der Dollar setzt zu Wochenbeginn seine leichte Erholung fort, der Dollar-Index gewinnt 0,3 Prozent. Auch hier dürften die US-Verbraucherpreise den nächsten wichtigen Impuls liefern. "Alle Augen werden darauf gerichtet sein, inwieweit die Kerninflation bei Waren von den Zöllen beeinflusst wird und ob diese Faktoren im Verbraucherpreisindex für August noch stärker ausgeprägt sein könnten", schreibt Chris Weston von Pepperstone in einem Kommentar.

Auch die Ölpreise legen nach den jüngsten Abgaben weiter zu. Die Notierungen für Brent und WTI erhöhen sich um jeweils 0,6 Prozent. Der Fokus liegt auf den Verhandlungen zwischen den USA und Russland über ein mögliches Ende des Ukraine-Kriges, heißt es. "Der Ölpreis ist dieses Jahr um über 10 Prozent gefallen, da die Opec+ die Produktion schneller als geplant hochfährt und das langsamere globale Wachstum die Nachfrageaussichten trübt", sagt Soojin Kim, Analyst bei MUFG. "Ein Friedensabkommen könnte die Sanktionen gegen russisches Öl beenden und das Risiko eines Überangebots im Jahr 2025 erhöhen."

Am Anleihemarkt fällt die Rendite zehnjähriger Papiere um 2 Basispunkte auf 4,26 Prozent. Der Goldpreis gibt deutlicher nach, auch vor dem Hintergrund des etwas festeren Dollar. Die Feinunze fällt um 1,3 Prozent auf 3.355 Dollar.

===

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Fr, 17:13 % YTD

EUR/USD 1,1616 -0,3% 1,1649 1,1660 +12,4%

EUR/JPY 171,84 -0,1% 171,98 172,27 +5,6%

EUR/CHF 0,9425 +0,2% 0,9407 0,9413 +0,2%

EUR/GBP 0,8655 -0,1% 0,8667 0,8671 +5,2%

USD/JPY 147,93 +0,2% 147,64 147,73 -6,1%

GBP/USD 1,3421 -0,1% 1,3441 1,3448 +7,5%

USD/CNY 7,1408 +0,1% 7,1371 7,1401 -1,0%

USD/CNH 7,1932 +0,1% 7,1891 7,1904 -2,0%

AUS/USD 0,6503 -0,3% 0,6521 0,6529 +5,4%

Bitcoin/USD 120.131,25 +1,2% 118.700,00 116.234,00 +23,2%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 64,26 63,88 +0,6% 0,38 -11,9%

Brent/ICE 66,96 66,59 +0,6% 0,37 -11,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.355,24 3.399,16 -1,3% -43,93 +29,5%

Silber 32,48 32,94 -1,4% -0,46 +18,1%

Platin 1.136,72 1.145,14 -0,7% -8,42 +30,8%

Kupfer 4,44 4,47 -0,7% -0,03 +8,1%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

