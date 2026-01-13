DAX25.413 ±-0,0%Est506.049 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,82 -0,3%Nas23.710 -0,1%Bitcoin81.448 -0,5%Euro1,1647 ±0,0%Öl65,04 -0,6%Gold4.634 +1,0%
Managers’ Transactions bei Symrise: Führungskraft weitet Engagement aus

14.01.26 10:01 Uhr
Eigengeschäfte von Führungskräften: Die Reaktion der Symrise-Aktie.

Symrise AG
74,12 EUR
Bei Symrise kam es am 13.01.2026 zu einem Eigengeschäft. Das Eigengeschäft wurde am 13.01.2026 öffentlich gemacht. Friede, Michael, Vorstand, baute das eigene Depot am 13.01.2026 um Symrise-Anteile aus. Friede, Michael erwarb 1.325 Aktien zu einem Kurs von je 75,50 EUR. Die Aktie notierte schließlich mit Gewinnen. Im FSE-Handel legte sie um 1,10 Prozent auf 74,80 EUR zu.

Die Symrise-Aktie konnte am Veröffentlichungstag der BaFin-Info im FSE-Handel zulegen und verteuerte sich um Prozent auf EUR. Symrise markiert derzeit einen Börsenwert in Höhe von 9,90 Mrd. Euro. Der Free Float wird momentan auf 139.772.000 Anteilsscheine beziffert.

Bereits am 13.01.2026 hatte Friede, Michael eine Transaktion getätigt.Am 13.01.2026 führte Friede, Michael zuvor ein Eigengeschäft durch. Friede, Michael erwarb zu diesem Zeitpunkt 678 Anteilsscheine. Eine Aktie hatte damals einen Kurs von 73,74 EUR.

Redaktion finanzen.net

