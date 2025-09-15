DAX23.635 -0,5%ESt505.433 -0,1%Top 10 Crypto16,06 +0,4%Dow45.883 +0,1%Nas22.349 +0,9%Bitcoin97.750 -0,4%Euro1,1815 +0,4%Öl67,28 -0,3%Gold3.697 +0,5%
MARKT USA/Leichtes Plus erwartet - Zurückhaltung vor Fed-Entscheidung

16.09.25 11:55 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Chipotle Mexican Grill Inc.
33,28 EUR 0,39 EUR 1,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Dave & Buster's Entertainment Inc
16,80 EUR -3,10 EUR -15,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Tesla
354,50 EUR 6,50 EUR 1,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Moderate Gewinne zeichnen sich zur Eröffnung an der Wall Street am Dienstag ab. Weiterhin herrscht erhöhte Zurückhaltung bei den Investoren, im Vorfeld der Bekanntgabe der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch. Mehrheitlich wird mit einer Senkung um 25 Basispunkte gerechnet. Für Impuls könnten die vor der Eröffnung anstehenden Einzelhandelsumsätze für den August sorgen. Hier wird zwar mit einer Zunahme gegenüber dem Vormonat gerechnet, die allerdings geringer ausfallen dürfte als im Juli. Der Future auf den S&P-500 legt um 0,2 Prozent zu.

Für Erleichterung sorgt, dass Fed-Gouverneurin Lisa Cook vorläufig im Amt bleibt. Ein Berufungsgericht hat den Eilantrag der Regierung von Donald Trump, die Notenbankerin vor der am Dienstag beginnenden Fed-Sitzung von ihrem Posten zu entfernen, abgelehnt. Das Gericht ließ damit eine einstweilige Verfügung in Kraft, die Cooks Entlassung blockiert. Die Regierung könnte nun das Oberste Gericht der USA anrufen.

Dagegen hat US-Präsident Trump seinen Kandidaten für das Board der Federal Reserve durchgebracht. Der von den Republikanern dominierte Senat bestätigte Stephen Miran, den obersten Wirtschaftsberater des Präsidenten, rechtzeitig vor Beginn der zweitägigen Sitzung der Fed. Miran war erst vor zwei Wochen nominiert worden. Er ersetzt Adriana Kugler, die im August unerwartet ihren Rücktritt erklärt hatte.

Bei den Einzelwerten setzt die Tesla-Aktie ihrer jüngste Aufwärtsbewegung fort und steigt vorbörslich um 2,0 Prozent. Tesla-Chef Elon Musk hatte am Freitag Tesla-Aktien im Wert von rund 1 Milliarde Dollar gekauft. Die Aktien von Chipotle Mexican Grill klettern um 2,0 Prozent. Die Restaurant-Kette hat ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 500 Millionen Dollar beschlossen.

Dagegen fallen Dave & Buster's Entertainment um 17,4 Prozent. Der Betreiber von Spielhallen-Restaurants hat im abgelaufenen Quartal erneut einen Rückgang beim flächenbereinigten Umsatz verzeichnet.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/uxd

(END) Dow Jones Newswires

September 16, 2025 05:55 ET (09:55 GMT)

