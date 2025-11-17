McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds am Montagabend mit Kursabschlägen

McDonalds im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von McDonalds. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,5 Prozent auf 305,37 USD.

Das Papier von McDonalds gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:08 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 305,37 USD abwärts. Die McDonalds-Aktie gab in der Spitze bis auf 304,22 USD nach. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 307,51 USD. Von der McDonalds-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 166.707 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 11.03.2025 auf bis zu 326,32 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die McDonalds-Aktie damit 6,42 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 17.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 276,56 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der McDonalds-Aktie 9,43 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 6,78 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 7,17 USD. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 332,00 USD.

Am 05.11.2025 lud McDonalds zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,18 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,13 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 7,08 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 2,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,87 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 04.02.2026 dürfte McDonalds Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je McDonalds-Aktie in Höhe von 12,12 USD im Jahr 2025 aus.

