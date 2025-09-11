Medienbericht

Artemis, die französische Beteiligungsgesellschaft der Familie Pinault, will ihre 29-prozentige Beteiligung am deutschen Sportartikelhersteller PUMA einem Medienbericht zufolge nicht zum aktuellen Marktwert verkaufen.

Wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf eine namentlich nicht genannte Quelle weiter berichtet, sei Artemis von vielen potenziellen Käufern für seinen Anteil angesprochen worden. Darunter seien Private-Equity-Firmen und Branchenunternehmen. Aber es fänden laut Reuters keine Gespräche über eine Transaktion statt.

PUMA werde nicht für immer im Portfolio von Artemis bleiben, aber jetzt sei dem Informanten zufolge nicht der richtige Zeitpunkt für einen Verkauf. Artemis habe volles Vertrauen in den neuen PUMA-Chef Arthur Hoeld, das Unternehmen wieder auf Kurs zu bringen. Die Holding stehe zudem nicht unter Verkaufsdruck.

PUMA hat dem Bericht zufolge eine Stellungnahme Reuters gegenüber abgelehnt.

Für die PUMA-Aktie geht es via XETRA zeitweise um 0,53 Prozent abwärts auf 18,90 Euro.

