DAX21.930 -2,0%Est505.403 -1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,0200 -0,6%Nas21.648 -2,0%Bitcoin59.227 +0,9%Euro1,1519 -0,4%Öl113,3 +3,4%Gold4.284 -5,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Vonovia A1ML7J Allianz 840400 Siemens 723610 DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump-Ultimatum treibt den Ölpreis: DAX mit düsterem Wochenstart unter 22.000 -- Asiens Börsen rutschen ab -- Rheinmetall will F126-Fregatten-Bau beschleunigen -- Gold, Silber, Erdgas, BASF im Fokus
Top News
United Airlines-Aktie mit Minus: Hohe Spritpreise zwingen Airline zu Flugkürzungen United Airlines-Aktie mit Minus: Hohe Spritpreise zwingen Airline zu Flugkürzungen
"Human Capital" ETF: Clever investieren jenseits klassischer Finanzkennzahlen "Human Capital" ETF: Clever investieren jenseits klassischer Finanzkennzahlen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Medizinischer Fortschritt

Bayer-Aktie etwas tiefer: Zulassung für MRT-Kontrastmittel und Eylea in Japan

23.03.26 09:40 Uhr
Bayer-Aktie fällt - trotzdem Zulassungs-Erfolgen in Japan | finanzen.net

Das von Bayer entwickelte niedrig-dosierte MRT-Kontrastmittel Gadoquatrane bekommt seine weltweit erste Zulassung auf dem japanischen Markt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
37,79 EUR 0,19 EUR 0,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Verglichen mit den derzeit auf dem japanischen Markt verfügbaren Optionen komme das Mittel von Bayer pro Untersuchung mit 60 Prozent weniger Gadolinium aus, teilte der Pharma- und Agrarchemiekonzern in Berlin mit, bei gleichzeitigem Erhalt der Bildqualität.

Wer­bung

MRT-Kontrastmittel enthalten üblicherweise Gadolinium. Gadoquatrane wird in Japan unter dem Markennamen Ambelvist vertrieben werden.

Bayer bekommt für Eylea 8mg Japan-Zulassung für dritte Netzhautindikation

DOW JONES--Bayer bekommt für sein Augenmedikament Eylea in der hochdosierten Version (8mg) nach der EU nun auch für Japan die Zulassung für eine dritte Indikation. Das zuständige Ministerium in Japan gab das Mittel auch zur Behandlung von Patienten mit einer Visusbeeinträchtigung aufgrund eines Makulaödems infolge eines retinalen Venenverschlusses frei, wie der deutsche Pharma- und Agrarchemiekonzern in Berlin mitteilte.

Im Unterschied zu niedrigdosiertem Eylea (2mg) braucht es mit der 8mg-Variante in der Folgebehandlung weniger häufig eine Injektion in den Augapfel. 60 Prozent der Patienten mit dieser Krankheit kamen laut zulassungsrelevanter Studie auf ein Behandlungsintervall von vier Monaten und mehr.

Wer­bung

Die Bayer-Aktie verliert im Handel am Morgen auf XETRA zeitweise 1,41 Prozent auf 37,85 Euro.

DOW JONES

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bayer

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com, Taina Sohlman / Shutterstock.com

Nachrichten zu Bayer

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Bayer

DatumRatingAnalyst
16.03.2026Bayer OverweightBarclays Capital
16.03.2026Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.03.2026Bayer BuyUBS AG
11.03.2026Bayer OverweightBarclays Capital
09.03.2026Bayer OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
16.03.2026Bayer OverweightBarclays Capital
16.03.2026Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.03.2026Bayer BuyUBS AG
11.03.2026Bayer OverweightBarclays Capital
09.03.2026Bayer OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
05.03.2026Bayer HoldDeutsche Bank AG
05.03.2026Bayer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.03.2026Bayer HoldJefferies & Company Inc.
25.02.2026Bayer NeutralUBS AG
18.02.2026Bayer NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
18.02.2026Bayer VerkaufenDZ BANK
31.10.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
21.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
01.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
28.06.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bayer nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen