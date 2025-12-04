Mehr finanzielles Volumen

Mit einer Ausweitung ihres Finanzierungsrahmens hat die AUTO1 Group ihre Chancen für kontinuierliches Wachstum abgesichert.

Die nach eigenen Angaben größte Gebrauchtwagenplattform Europas kann bis November 2027 einen Fahrzeugbestand im Wert von 1,6 Milliarden Euro finanzieren, das ist 45 Prozent mehr finanzielles Volumen als bisher, wie das Unternehmen in Berlin mitteilte.

Die Zahl der Finanzierungspartner wurde den Angaben zufolge von sechs auf dreizehn Banken erweitert. Zugleich bekam AUTO1 bei der Verbriefung bessere Konditionen und erhielt niedrigere Zinsmargen.

"Mit der Erhöhung unserer Bestandsfinanzierung sind wir optimal für unser Wachstum in 2026 aufgestellt", sagte Philip Reicherstorfer, Vice President Treasury. Zur AUTO1-Gruppe gehören die Plattformen AUTO1, Autohero und wirkaufendeinauto.de.

Die AUTO1-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 0,73 Prozent auf 24,76 Euro.

