AUTO1-Aktie freundlich: Fahrzeug-Bestandsfinanzierung erhöht
Mit einer Ausweitung ihres Finanzierungsrahmens hat die AUTO1 Group ihre Chancen für kontinuierliches Wachstum abgesichert.
Werte in diesem Artikel
Die nach eigenen Angaben größte Gebrauchtwagenplattform Europas kann bis November 2027 einen Fahrzeugbestand im Wert von 1,6 Milliarden Euro finanzieren, das ist 45 Prozent mehr finanzielles Volumen als bisher, wie das Unternehmen in Berlin mitteilte.
Die Zahl der Finanzierungspartner wurde den Angaben zufolge von sechs auf dreizehn Banken erweitert. Zugleich bekam AUTO1 bei der Verbriefung bessere Konditionen und erhielt niedrigere Zinsmargen.
"Mit der Erhöhung unserer Bestandsfinanzierung sind wir optimal für unser Wachstum in 2026 aufgestellt", sagte Philip Reicherstorfer, Vice President Treasury. Zur AUTO1-Gruppe gehören die Plattformen AUTO1, Autohero und wirkaufendeinauto.de.
Die AUTO1-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 0,73 Prozent auf 24,76 Euro.
DJG/rio/hab
DOW JONES
Ausgewählte Hebelprodukte auf AUTO1
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AUTO1
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere AUTO1 News
Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com
Nachrichten zu AUTO1
Analysen zu AUTO1
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.12.2025
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.2025
|AUTO1 Overweight
|Barclays Capital
|13.11.2025
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.2025
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.2025
|AUTO1 Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.12.2025
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.2025
|AUTO1 Overweight
|Barclays Capital
|13.11.2025
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.2025
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.2025
|AUTO1 Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.09.2025
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.2025
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.05.2025
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.04.2025
|AUTO1 Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|27.02.2025
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.08.2022
|AUTO1 Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.2022
|AUTO1 Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.2022
|AUTO1 Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.05.2022
|AUTO1 Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.05.2022
|AUTO1 Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AUTO1 nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen