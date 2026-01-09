DAX25.365 +0,4%Est506.004 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,16 +1,0%Nas23.671 +0,8%Bitcoin77.511 -0,8%Euro1,1696 +0,5%Öl63,05 +0,1%Gold4.610 +2,2%
Mercedes-Benz auch im 4. Quartal mit Absatzminus - China weiter schwach

12.01.26 13:59 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
59,50 EUR -1,03 EUR -1,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Mercedes-Benz hat wegen der anhaltenden Absatzflaute in China auch im vierten Quartal weniger Autos verkauft als im Vorjahr. Wie der Autohersteller mitteilte, wurden im Schlussquartal im Autogeschäft Cars weltweit 459.400 Fahrzeuge verkauft, ein Rückgang um 12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. "Insgesamt haben Zölle und das wettbewerbsintensive Marktumfeld den Absatz beeinflusst", heißt es in der Mitteilung.

Gegenüber dem dritten Quartal stieg der Absatz um 4 Prozent. Im Gesamtjahr 2025 wurden 1,80 Millionen Fahrzeuge verkauft, ein Rückgang um 9 Prozent.

Nach Ländern wurden in China im vierten Quartal bei Cars 22 Prozent weniger Pkw (133.600) abgesetzt als im Vorjahreszeitraum. In den USA sackte der Absatz ähnlich stark um 19 Prozent auf 71.900 Einheiten ab. Auf dem Heimatmarkt in Deutschland wurde der Absatz in den drei Monaten mit 63.500 Fahrzeugen stabil gehalten.

Der Verkauf von Elektroautos entwickelte sich im Quartal positiv: So wurden 50.400 rein batterieelektrische Pkw verkauft, ein Plus um 3 Prozent zum Vorjahresquartal. Gegenüber dem dritten Quartal stieg der Absatz sogar um 18 Prozent. Für das Gesamtjahr sank der BEV-Absatz aber um 9 Prozent auf 168.800 Fahrzeuge.

Mercedes-Benz Vans verbuchte im vierten Quartal einen Absatzrückgang von 6 Prozent auf 99.000 verkaufte Fahrzeuge. Gegenüber dem dritten Quartal stieg der Absatz jedoch um 18 Prozent. Für das Gesamtjahr sank der Vans-Absatz um 11 Prozent auf 359.100 Fahrzeuge.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/kla/mgo

(END) Dow Jones Newswires

January 12, 2026 08:00 ET (13:00 GMT)

