Kursverlauf

Merck Aktie News: Merck am Nachmittag mit stabiler Tendenz

07.08.25 16:08 Uhr
Merck Aktie News: Merck am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Merck. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Merck-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 105,50 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Merck KGaA
105,05 EUR -0,35 EUR -0,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Zum Vortag unverändert notierte die Merck-Aktie um 15:52 Uhr im XETRA-Handel bei 105,50 EUR. Die Merck-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 105,65 EUR. In der Spitze büßte die Merck-Aktie bis auf 100,70 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 104,90 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 309.475 Merck-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 31.08.2024 auf bis zu 177,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 40,40 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 100,70 EUR. Dieser Wert wurde am 07.08.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 4,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Merck-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,28 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Merck-Aktie bei 157,43 EUR.

Am 13.05.2025 lud Merck zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Merck hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,69 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,40 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,28 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 1,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,35 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

In der Merck-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 8,50 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Bildquellen: Merck 2016

Nachrichten zu Merck KGaA

Analysen zu Merck KGaA

DatumRatingAnalyst
11:56Merck BuyUBS AG
11:36Merck OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.08.2025Merck BuyUBS AG
01.08.2025Merck Market-PerformBernstein Research
30.07.2025Merck OverweightJP Morgan Chase & Co.
