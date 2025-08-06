Merck Aktie News: Merck verzeichnet am Donnerstagvormittag Verluste

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 3,5 Prozent auf 101,85 EUR abwärts.

Das Papier von Merck gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 3,5 Prozent auf 101,85 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Merck-Aktie bis auf 101,80 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 104,90 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Merck-Aktien beläuft sich auf 70.868 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.08.2024 bei 177,00 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 73,78 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 07.08.2025 auf bis zu 101,80 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 0,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Merck-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,28 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 157,43 EUR an.

Merck ließ sich am 13.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,69 EUR, nach 1,40 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,35 Prozent auf 5,28 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,35 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Von Analysten wird erwartet, dass Merck im Jahr 2025 8,50 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

