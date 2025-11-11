Merck Aktie News: Merck am Mittag mit Kursplus

So entwickelt sich Merck

Die Aktie von Merck gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Merck nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 110,65 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 110,65 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Merck-Aktie bisher bei 110,85 EUR. Bei 109,85 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 49.025 Merck-Aktien umgesetzt.

Am 28.01.2025 markierte das Papier bei 154,65 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Merck-Aktie mit einem Kursplus von 39,77 Prozent wieder erreichen. Am 07.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 100,70 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Merck-Aktie mit einem Verlust von 8,99 Prozent wieder erreichen.

Nach 2,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,30 EUR je Merck-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 147,29 EUR.

Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,50 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Merck 1,40 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 5,26 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 1,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,35 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Merck-Gewinn in Höhe von 8,43 EUR je Aktie aus.

