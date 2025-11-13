Merck Aktie News: Merck haussiert am Nachmittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Merck zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Merck nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 5,4 Prozent auf 121,90 EUR.

Die Merck-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 5,4 Prozent auf 121,90 EUR. In der Spitze gewann die Merck-Aktie bis auf 125,60 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 122,30 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 357.529 Merck-Aktien den Besitzer.

Bei 154,65 EUR erreichte der Titel am 28.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 26,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 100,70 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,39 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,30 EUR, nach 2,20 EUR im Jahr 2024. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 147,29 EUR.

Merck ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,50 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,81 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5,35 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 5,26 Mrd. EUR.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 8,43 EUR je Aktie in den Merck-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Aktie von Merck KGaA im Fokus: Analysten erwarten schwächeres Ergebnis im dritten Quartal

DAX 40-Papier Merck-Aktie: So viel hätte eine Investition in Merck von vor 10 Jahren abgeworfen

Investment-Tipp Merck-Aktie: JP Morgan Chase & Co. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse